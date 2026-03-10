דיווח: כ-150 חיילים אמריקנים נפצעו במלחמה מול איראן

ברשת רויטרס דווח כי כ-150 חיילם אמריקנים נפצעו עד כה במלחמה מול איראן, זאת בנוסף ל-7 החיילים שנהרגו בקרבות.

כ-150 חיילים אמריקנים נפצעו עד כה במהלך 11 ימי המלחמה מול איראן - כך דווח הערב (שלישי) ברשת רויטרס. זאת בנוסף ל-7 החיילים שנהרגו בקרבות.

לפי הדיווח, שמבוסס על דבריהם של שני מקורות המעורים בפרטים, מדובר בנתון שלא אושר באופן רשמי. עד כה, בפנטגון רק ציינו כי 8 חיילים אמריקנים נפצעו באורח קשה.

כזכור, מאז תחילת המלחמה משרד המלחמה האמריקני הודיע על מותם של שבעה חיילים מצבא ארה"ב. שלשום דווח כי חייל שנפצע בתקרית פגיעת הכטב"מ האיראני במפקדת הצי החמישי מת מפצעיו.

מהבית הלבן נמסר כי "האומה מכבדת את גבורת האמריקאים האמיצים, שקיבלו עליהם את הקריאה והיעוד להגן, ללא היסוס על ארה"ב ואזרחיה, שחוזרים כעת הביתה אל מנוחתם האחרונה, שהאל יברך את כוחות ארה"ב". גם שר ההגנה פיט הגסת' ציין כי "הם היו גיבורים, כל אחד מהם, שבעה במספר, הסיפורים שלהם יסופרו, הם ייזכרו".