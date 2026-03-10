אאוץ': מה השותף החדש של בנט חושב עליו?

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, צירף לקמפיין הבחירות שלו את היועץ הבכיר ליאור חורב. נזכרנו בכמה דברים שחורב כתב ואמר על בנט לא לפני הרבה זמן

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, שכר את שירותיו של היועץ האסטרטגי הבכיר, ליאור חורב, שילווה את המפלגה בקמפיין לקראת הבחירות שייערכו בחודשים הקרובים.

מאז הדיווח על המינוי, צפו ועלו ברשת לא מעט התבטאויות של חורב נגד בנט עצמו. החל מציוצים אישיים פוגעניים, דרך זה שאי אפשר לסמוך על בנט ועד לציוץ שבו הוא כינה אותו "כלבלב".

כך למשל, בציוץ שפרסם חורב בחשבונו ברשת X ב-14.11.2020, כתב חורב: "כלבלב הוי בידי בם בם בידי בידי בנט".

בנוסף, בראיון לערוץ כנסת באותה תקופה אמר חורב: "מי שבונה על נפתלי בנט או גדעון סער, עושה טעות מרה".

אם היועץ החדש של בנט מתעקש שזאת ״טעות מרה״ לבנות על הבוס שלו - למה להתווכח? pic.twitter.com/yi8mhxdl3U — יקי אדמקר (@YakiAdamker) March 10, 2026

בנוסף הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, הזכיר הערב כי "נפתלי בנט שוכר את שירותיו של היועץ האסטרטגי ליאור חורב. אך לאחרונה הודיע חורב בראיון לידיעות אחרונות שהטעות של האופוזיציה היא שבנט הוא המועמד, ושגדי איזנקוט הוא שצריך להוביל את המחנה".

בציוץ אחר, מהתקופה בה בנט היה ראש ממשלה, כתב חורב: "מה שעשה אתמול בנט, ראש הממשלה, מעל דוכן המליאה, מבליט את עוצמת הזוהמה והרוע שהוא ואיילת שקד (לצד נתניהו) הפיצו לאורך השנים. כמה דם נשפך, כמה הסתה ובושם פשיסטה זרם ברחובות כדי להגיע לרגע שבו ראש הממשלה בנט יצהיר בקולו ששמאלנים אוהבים את המדינה לא פחות ממנו ומהאופורטיוניסטית שאיתו".





