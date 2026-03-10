נתניהו לעם האיראני: "הם בורחים, ניצור עבורכם את התנאים"

ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה הערב (שלישי) באנגלית לעם האיראני: "האייתוללות ועוזריהם בורחים. בימים הקרובים ניצור עבורכם את התנאים להגיע ליעדכם".

הדברים המלאים: "אנשי איראן. אנו מנהלים מלחמה היסטורית למען חירות.זוהי הזדמנות חד פעמית עבורכם להסיר את משטר האייתוללות ולזכות בחירותכם".

"יחד עם ארצות הברית, אנו פוגעים בעריצים של טהרן חזק יותר מאי פעם. האייתוללה איננו עוד, ואני יודע שאתם לא רוצים שהוא יוחלף ברודן אחר. לכן עליכם לפעול. אנו יוצרים את התנאים עבורכם לעשות זאת.

"פגענו באינספור מטרות של המשטר. חיסלנו אלפי בריונים של משמרות המהפכה ומאות משגרי טילים שלהם".

"אנו ממוקדים במטרות המשטר ועושים כמיטב יכולתנו לא לפגוע בעם האיראני. אנו בעלי בריתכם. בעל בריתכם הטוב ביותר. אנו מכבדים במלואם את ריבונותכם, תרבותכם ומורשתכם. ביקשתם עזרה והעזרה הגיעה. נמשיך לפגוע בעוצמה גוברת בעריצים שהטילו עליכם אימה במשך עשרות שנים".

"האייתולות ועוזריו נמלטים - אך לפחדנים הללו אין איפה להסתתר.

בימים הקרובים ניצור את התנאים עבורכם לתפוס את ייעודכם.

חלומותיכם יהפכו למציאות. כאשר הזמן יהיה נכון, והזמן הזה מתקרב במהירות, נעביר לכם את הלפיד. היו מוכנים לתפוס את הרגע!".