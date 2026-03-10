בנט: "עם ישראל ניצח את ממשלת נתניהו והחרדים"

נפתלי בנט חגג את דחיית חוק הגיוס הערב (שלישי): "עם ישראל - 1 ממשלת נתניהו והחרדים - 0"

נפתלי בנט | צילום: דוברות

"ניצחנו, ניצחנו בגדול. אחרי שנתיים של מאבק נחוש של ארגוני המילואים, של עם ישראל כולו, נגד החוק שאותו הגדרתי "החוק האנטי-ציוני ביותר בתולדות ישראל", ניצחנו. הם הרימו ידיים. היום כולם מבינים ש*כולם* צריכים לשרת ביחד. שירות אחד לעם אחד!".

כזכור מוקדם יותר הערב ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' הוציאו הצהרה. סמוטריץ' אמר: "נעביר מיידית את תקציב המדינה, במרכזו התוספת למימון המלחמה. זו לא הוצאה, זו השקעה. לצורך זה אנחנו שמים בצד סוגיות שבמחלוקת שאינן מתאימות לעת מלחמה. חוק הגיוס לא יקודם כעת, וכן מספר רפורמות."