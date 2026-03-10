יפרקו את הממשלה? ההבטחות של החכ"ים החרדים על חוק הגיוס

האם אחרי הודעת שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על דחיית חו הגיוס המפלגות החרדיות יקיימו את ההבטחות החוזרות שלהם לפרק את הממשלה במקרה ולא יעבור חוק?

אחרי הצהרת נתניהו וסמוטריץ' על דחיית חוק הגיוס בגלל המלחמה, האם החרדים יקיימו את ההבטחות שלהם וילכו לבחירות? לאורך החודשים האחרונים החכ"ים החרדים איימו שוב ושוב כי אם לא יהיה חוק גיוס הם יפרקו את הממשלה, יקיימו את ההבטחות?

לפני כחודש וחצי איים יו"ר ש"ס אריה דרעי על הפלת הממשלה: "הימין מעולם לא הצטיין מבחינה פוליטית, תמיד הימין הפיל את הימין. ראשי הקואליציה ורה"מ נחושים להסדיר את מעמדם של לומדי התורה, יש להם חודשיים לסדר את זה, זה המבחן, אם לא יוסדר – נלך לבחירות", מסר.

יצחק גולדקנופף צילום: : יונתן זינדל/פלאש90

שבועיים לפניו יו"ר דגל התורה, נשאל ח"כ משה גפני, בידי הפרשן הפוליטי ישי כהן, האם קיים תרחיש בו ירים את ידו בעד התקציב, גם אם חוק הגיוס טרם עבר. תשובתו הייתה שלילית ומוחלטת. גפני הדגיש כי עמדתו אינה גחמה אישית, אלא הוראה ישירה שקיבל מההנהגה הרוחנית של המפלגה: "לפי דעתי כרגע, ממה שאני שמעתי מהרבנים שלנו – לא. קודם שיהיה חוק".

לפני כשנה שר הבינוי והשיכון דאז יצחק גולדקנופף התייחס לסוגיית חוק הגיוס, כשאיים לפרק את הממשלה עם החוק לא יאושר. בעיתון "המודיע" פרסמו את דבריו של גולדקנופף מישיבת הסיעה של יהדות התורה, כשאמר כי אם חוק הגיוס לא יאושר לפני תקציב המדינה – הממשלה תיפול והבחירות יערכו בקיץ. את האיום הזה הוא כבר לא מימש, מה יהיה עכשיו?