"בימים הקרובים נראה ירידה דרמטית בשיגורים מאיראן"

אחרי לילה של אזעקות בלתי פוסקות ברחבי הארץ, גורם ביטחוני אמר לסרוגים כי כבר בימים הקרובים אנחנו נראה ירידה דרמטית של כמות השיגורים מאיראן לעבר שטח ישראל. אלו הסיבות

אחרי לילה ארוך שבו היו אזעקות רבות ברחבי הארץ, עם מספר חד ספרתי כולל של כל השיגורים, גורם ביטחוני אמר הבוקר (רביעי) לסרוגים כי כבר בימים הקרובים אנחנו נראה ירידה דרמטית של כמות השיגורים מאיראן לעבר שטח ישראל.

הגורם הסביר שההערכה של מערכת הביטחון היא שמדובר בשילוב של שתי פעולות יחדיו: הן הפעולות העצימות האמריקניות שבוצעו ביממה האחרונה ובימים שקדמו להם, והן העובדה שכמות הטילים הבליסטיים - ובעיקר המשגרים - ירדה בצורה משמעותית.

לפי הגורם, חלק מהטילים והמשגרים הושמדו לחלוטין, וחלק קבורים עמוק מתחת לאדמה. שני אלו יובילו למציאות שבה השיגורים ילכו ויפחתו, עד אשר נגיע למצב כמו שהיה בזמנו עם החות'ים: שגרת מלחמה עם התרעה פעם או פעמיים ביממה.

במקביל, במערכת הביטחון מדברים על כך שהפעילות בשטח מניבה תוצאות טובות - אבל כדי לסיים את העבודה צריכים להעשות עוד לפחות שתי פעולות חשובות, ובהם הוצאת האורניום המעושר מאיראן וכן הגעה למציאות שבה כל המרחבים יפוקחו והאיראנים לא יוכלו להמשיך ולייצר עוד בתקופה הנראית לעין.