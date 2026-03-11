לילה של אזעקות: במטח הטילים מאיראן; רכב נשרף בנס ציונה

היום ה-12 למבצע שאגת הארי התחיל בלילה בלי שינה. האיראנים ירו טילים לעבר ישראל והפעילו התרעות בירושלים, בגוש דן ובשרון.

מבצע שאגת הארי היום ה-12. במהלך הלילה ירו האיראנים מספר טילים לעבר ישראל, כל האירועים הסתיימו ללא פגיעות מיוחדות בנפש. רוב הפצועים הם כתוצאה מחבלה בזמן ההליכה לממ"ד.

מספר טילים נורה לאורך הלילה לעבר אזור המרכז וירושלים. אזעקה הופעלה בירושלים בסביבות השעה 01:00 בלילה ובמרכז פעמיים ב-3:50 וב-4:40. באזור השרון נורתה רקטה ככל הנראה מלבנון.

ירי רקטות מלבנון המשיך לאורך כל הלילה לישובי קו העימות שסובלים כבר שבוע מירי בלתי פוסק של רקטות וכטב"מים.

בסיום כל האירועים לא היו נפגעים מהטילים. עם זאת היו מספר נפגעים מנפילות וחבלות בריצה לממ"ד.

אירוע חריג היה בנס ציונה. בשעה 23:39 רכב התנגש בגדר ועלה באש במהלך אזעקה בשדרות יצחק רבין בנס ציונה..

גם האירוע הזה הסתיים רק בנזקים קלים. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבי"ח שמיר אסף הרופא 2 פצועות במצב קל עם חבלות קלות בגופן.