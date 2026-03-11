הטבע במיטבו: עגורה בוגרת מלמדת את הצעיר רגע לפני הנדידה

רגע לפני שהם עוזבים את ישראל בדרכם לאירופה, עשרות אלפי עגורים פוקדים את עמק החולה. עמיר בלבן מהחברה להגנת הטבע תיעד רגע מרגש של אם המלמדת את בנה הצעיר כיצד ליהנות מהשקדים הירוקים במטעים

פרידה מעמק החולה

בימים אלו נודדים עשרות אלפי עגורים אפורים מעל מדינת ישראל, בדרכם מאפריקה ומישראל אל אתרי הקינון שבמרכז וצפון אירופה. העגורים האפורים בילו בישראל – בעמק החולה, בעמקי הצפון ובנגב המערבי – לאורך כל החורף, ועכשיו הם ממהרים צפונה.

תיעוד נדיר במטעים

רגע לפני שהם עוזבים אותנו, עמיר בלבן מהחברה להגנת הטבע הצליח לתעד רגעים מיוחדים של טבע יפה ומרגש: עגורה בוגרת מלמדת עגור צעיר, בן כמעט שנה (כעשרה חודשים), לקטוף ולאכול שקדים ירוקים במטעי השקדים שבעמק החולה.

עמיר בלבן, מנהל תחום הטבע העירוני בחברה להגנת הטבע ומומחה להתנהגות של חיות בר בטבע, מסביר את החשיבות של התזונה המגוונת עבור העגורים:

"השקדים מהווים תוספת טעימה לחסרי החוליות, לחרקים ולשלשולים, אותם מוצאים העגורים לאכול במטעי הפרי היפים של עמק החולה", אומר בלבן.

התיעוד חושף את הקשר ההדוק בין הדורות בטבע ואת האופן שבו הצעירים רוכשים מיומנויות הישרדות לקראת המסע הארוך והמאתגר המצפה להם מעבר לים.



