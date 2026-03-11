היסטוריה: מועצת שומרון הקימה ישוב חדש - בהר עיבל

לפנות בוקר הקימו מועצת שומרון ואמנה יישוב חדש בהר עיבל במסגרת תוכנית "מיליון בשומרון". ראש מועצת שומרון יוסי דגן בירך "מציב גבול אלמנה" והצהיר: "כאן בשם עם ישראל לדורותיו. השיא של הציונות"

מועצה אזורית שומרון הקימה לפנות בוקר (רביעי) יחד עם תנועת אמנה ישוב חדש בהר עיבל, סמוך לאתר המקראי "מזבח יהושע" שבנה יהושע בן נון בכניסת עם ישראל לארץ. זאת בהמשך להחלטת הממשלה להקמת ישוב בהר עיבל בהובלת השר בצלאל סמטריץ' וכחלק מתוכנית "מיליון בשומרון" של המועצה.

התושבים הראשונים יקימו ישיבה חקלאית – שלוחה של ישיבת ההסדר אלון מורה – ולאחר מכן יצטרפו משפחות הגרעין החדש. לאורך הלילה ליווה ראש מועצת שומרון יוסי דגן את העבודות בשטח, ובסופן הוא ברך בהתרגשות ברכת "מציב גבול אלמנה" יחד עם הרב אליקים לבנון, רב המועצה האזורית שומרון וראש ישיבת "ברכת יוסף" באלון מורה.

הקמת הישוב היא חלק מתוכנית "מיליון בשומרון", אותה הוביל דגן, ונטלו בה חלק מהנדסים, אדריכלים, גאוגרפים ויועצים מקצועיים, שהכינו תוכנית מקצועית מעשית להגעה למיליון תושבים בשומרון עד שנת 2050. התוכנית שואפת לעבות את ההתיישבות וליצור רצף התיישבותי ישראלי איתן באזור.

המהלך יוצא לפועל מספר חודשים לאחר החלטת הקבינט להקמת ישוב בהר עיבל ולאחר שמפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט חתם על תחומי השיפוט.

לאחר למעלה מחצי שנה של הכנות תכנונים ועבודה מאומצת הועברו המבנים למגורים במבצע לילי, ובכך החל שלב ההתבססות הראשון של המקום. המהלך מגיע לאחר עבודה ממושכת: המועצה האזורית שומרון השלימה את קביעת תחום השיפוט ליישוב החדש ואת הקצאת השטח, וכן ניתן חוזה חקלאות למקום.

הקמת היישוב בסמוך למקום המזוהה עם מזבח יהושע שבהר עיבל מגיעה גם בעקבות ניסיונות הפגיעה וההרס באתר ההיסטורי והתנ"כי על ידי הרשות הפלסטינית ולאחר פעילות מאומצת של מועצה אזורית שומרון יחד עם תנועת "שומרים על הנצח" נפסק הרס המקום.

דגן: "זוכים להרגיש את משק כנפי ההיסטוריה"

"אנחנו זוכים הבוקר הזה להרגיש את משק כנפי ההיסטוריה, לעשות כאן ביחד היסטוריה ולהקים הבוקר הזה יישוב חדש, במרומי הר עיבל, ליד ובצמוד למקום שיהושע בן נון בנה בו את המזבח ועם ישראל הפך בו לעם" בירך דגן. "אנחנו לא עומדים כאן כאנשים פרטיים, אנחנו עומדים כאן בשם כל עם ישראל לדורותיו - מההיסטוריה בדור הזה ועם ישראל בעתיד. האדמה הזו הייתה ריקה וחיכתה לבניה, לעם ישראל, במשך כל כך הרבה שנים".

"ארץ ישראל בלי עם ישראל זה כמו אישה אלמנה, וכשאנחנו מקימים יישוב חדש בארץ ישראל, זו אישה שחשבה שהיא אלמנה ובעלה חזר והמשפחה הוקמה מחדש" הוסיף. "אנחנו נברך כולנו ברכת "מציב גבול אלמנה", ברכה של הרואה ערי ישראל ויישובן".

דגן ציין כי הוא "מבקש להזכיר כאן במעמד הזה את רב-סרן אורי קולטון וסרן אורי מנור, זיכרונם לברכה, טייסי חיל האוויר שנפלו כאן. אני מבקש להזכיר את הרב בנימין הרלינג, הי"ד, שנרצח כאן, לא רחוק מכאן, בהר עיבל, ואת נחמיה פרלמן, זיכרונו לברכה, שמסר את חייו למען הר עיבל. אנחנו זוכים לעשות כאן ביחד את המעשה הציוני החשוב ביותר שיכול להיות בדורנו. ולהקים יישוב בהר עיבל. ואנחנו עושים את זה בשם כל עם ישראל".

עוד הודה "לשר בצלאל סמוטריץ' שהוביל את החלטת הממשלה להקמת הישוב, למנהלת ההתיישבות בהובלתו של יהודה אליהו ואנשי המנהל האזרחי פיקוד מרכז, אוגדת איו"ש וחטיבת שומרון, לתנועת אמנה ולזאב חבר (זמביש) העומד בראשה השותפים להקמת הישוב. לישיבת אלון מורה, ולעומד בראשה הרב אליקים לבנון , ששולחים את השלוחה של הישיבה החקלאית כשלב הראשון בהקמת היישוב הר עיבל, לישיבת אביתר ולעומד בראשה הרב דוד אמיתי, למנכ״ל הישיבה אליסף פרשן. ולצוות המועצה האזורית שומרון, שפעל להקמת הישוב".

"אנחנו מקימים הבוקר יישוב שיהפוך בעזרת ה' לעיר ואם בישראל, עיר ואם בלב הארץ, השומרון" סיכם דגן. "אנחנו זוכים לעשות שיא של עשייה ציונית היום, ובעזרת ה' כאן יגורו עשרות אלפי יהודים".

הרב לבנון: "תקומה גדולה של עם ישראל"

הרב אליקים לבנון, רב השומרון, אמר במקום: "יום גדול לעם ישראל, בימים אלה אנחנו מקימים עוד נדבך גדול. 'ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה'. כאשר אברהם אבינו עבר בארץ, הוא לא ידע לאן הוא מגיע. הנה אנחנו ממשיכים את דרכו של אברהם אבינו. חכמים אומרים שדרכו של אברהם אבינו: 'תהא נוחה לבניו להיכבש'. אברהם אבינו הולך ואז הדרך נעשית נוחה לבניו להיכבש".

"עברו אלפי שנים מאז, ואנחנו ברוך השם ממשיכים את דרכו, הולכים בדרכו, והדרך נוחה להיכבש בזכות פעילות אדירה של מועצה אזורית שומרון, ממשלת ישראל, השר בצלאל סמוטריץ', בזכות כולם אנחנו זוכים להיות ממשיכי דרכו של אברהם אבינו" הוסיף. "בעזרת השם, כשם שהוא היה יסוד לעם ישראל כך גם המקום כאן יהווה יסוד לעוד הרבה הרבה יישובים, תקומה גדולה של עם ישראל, תשועה גדולה ונראה גאולה שלמה במהרה בימינו בקרוב".