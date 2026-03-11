כאילו זה בעזה: צה"ל חיסל חוליית כטב"מ איראנית. צפו

חיל האוויר מבצע ציד של משלחי כטב"מים איראניים, על אדמת איראן. "כלי טיס של חיל האוויר חיסל מספר חיילים בחולייה, זאת לאחר שנכנסו לאתר שיגור במטרה לשגר כלי טיס בלתי מאוישים לעבר שטח מדינת ישראל"

מבצע 'שאגת הארי' היום ה-12. דובר צה"ל מפרסם הבוקר תיעוד של ציד חיילים איראנים העוסקים בשילוח כטב"מים לישראל, דקות לפני שהוציאו עוד כלי לעברנו.

חיסול חוליית כטב"מים באיראן (דובר צה"ל)

"חיל האוויר זיהה שלשום (ב'), מספר חיילים ממערך כלי הטיס הבלתי מאוישים של משטר הטרור האיראני באתר שיגור במערב איראן.

לאחר הזיהוי, כלי טיס של חיל האוויר חיסל מספר חיילים בחולייה, זאת לאחר שנכנסו לאתר שיגור במטרה לשגר כלי טיס בלתי מאוישים לעבר שטח מדינת ישראל".

עוד הוסיף דובר צה"ל: "צה"ל ממשיך לפעול ללא הפסקה להשמדת תשתיות וחיסול חיילים של מערך הטילים הבליסטיים וכלי הטיס הבלתי מאוישים במערב איראן, זאת במטרה לצמצם ככל הניתן את היקפי הירי לעבר שטח מדינת ישראל".

הכטב"מים נזק משני

בגלל המרחק הגדול מאוד בין ישראל ובין איראן (כ-1,500 קילומטר) כלי הטיס הבלתי מאוישים הם איום פחות גדול מאשר הטילים. חיל האוויר מצליח לזהות את רובם בזמן הטיסה ולהשמיד אותם עוד לפני כניסתם לישראל.

גם אם יחדור כטב"מ לשטחנו, מדובר על נזק נקודתי וקטן, בטח בהשוואה לטילים הבליסטיים להם יש ראש נפץ של מאות קילוגרמים של חומר נפץ או מאות פצצות מצרר.

עם זאת איום הכטב"מים ממטרות קרובות יותר או מהים, הוא איום ממשי. נזכיר כי חיזבאללה הצליח לפגוע באמצעות כטב"מ בבסיס הטירונים של חטיבת גולני ולהרוג 4 חיילים, כמו גם בביתו הפרטי של ראש הממשלה בקיסריה ולגרום לנזק. גם החות'ים הצליחו לפגוע באמצעות כטב"מים בתל אביב ולגרום להרוג אחד בביתו, ונזק לאולם הנוסעים בשדה התעופה רמון ליד אילת.