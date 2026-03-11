לקראת תקיפה נוספת: צה"ל בהוראת פינוי לתושבי הדאחייה בביירות

דובר צה"ל בערבית פרסם התראת פינוי לתושבי רובע הדאחייה בביירות: "כל מי שנמצא בקרבת פעילי חיזבאללה, מתקנים או כלי נשק - מסכן את חייו"

דובר צה"ל בערבית פרסם כעת (רביעי) התראת פינוי נוספת לתושבי רובע הדאחייה בביירות, עם "דגש לתושבי חארת חרייק ובורג' אל-בראג'נה". זאת לקראת תקיפה נוספת של צה"ל נגד תשתיות חיזבאללה באזור.

"בהמשך לאזהרות קודמות, אנו חוזרים ומדגישים: פעילות חיזבאללה מאלצת את צה"ל לפעול נגדו באזור הפרברים הדרומיים" נאמר. "צה"ל יפעל בשעות הקרובות באזורי חארת חריק ובורג' אל-בראג'נה ובתוך המתחם הממוקם מדרום לכביש דמשק ומסומן על גבי המפה. למען ביטחונכם, עליכם לעזוב מיד ולפנות מזרחה על כביש דמשק".

הוראת הפינוי לדאחייהצילום: דובר צה

עוד הובהר לאזרחים כי "לצה"ל אין שום כוונה לפגוע בכם. כל מי שנמצא בקרבת פעילי חיזבאללה, מתקנים או כלי נשק - מסכן את חייו ואת חיי בני משפחותיו".