לקראת תקיפה נוספת: צה"ל בהוראת פינוי לתושבי הדאחייה בביירות

דובר צה"ל בערבית פרסם כעת (רביעי) התראת פינוי נוספת לתושבי רובע הדאחייה בביירות, עם "דגש לתושבי חארת חרייק ובורג' אל-בראג'נה". זאת לקראת תקיפה נוספת של צה"ל נגד תשתיות חיזבאללה באזור.
"בהמשך לאזהרות קודמות, אנו חוזרים ומדגישים: פעילות חיזבאללה מאלצת את צה"ל לפעול נגדו באזור הפרברים הדרומיים" נאמר. "צה"ל יפעל בשעות הקרובות באזורי חארת חריק ובורג' אל-בראג'נה ובתוך המתחם הממוקם מדרום לכביש דמשק ומסומן על גבי המפה. למען ביטחונכם, עליכם לעזוב מיד ולפנות מזרחה על כביש דמשק".
עוד הובהר לאזרחים כי "לצה"ל אין שום כוונה לפגוע בכם. כל מי שנמצא בקרבת פעילי חיזבאללה, מתקנים או כלי נשק - מסכן את חייו ואת חיי בני משפחותיו".
