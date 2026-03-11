בנו של נשיא איראן מכחיש: "הוא בריא ושלם ובמקום בטוח"

יוסף פזשכיאן, בנו של נשיא איראן מסעוד פזשכיאן, הכחיש הבוקר (רביעי) את הדיווחים על פציעתו של המנהיג העליון החדש מוג'תבא חמינאי ביום הראשון למלחמה, וטען כי חמינאי הבן בריא ושלם.
"שמעתי את הדיווחים על כך שהמנהיג העליון מוג'תבא חמינאי נפצע" אמר בן הנשיא. "שאלתי חברים שהיו בקשר איתו, הם אמרו שבעזרת אלוהים, אין שום בעיות. הוא בריא ושלם ובמקום בטוח".
כאמור, הבוקר דווח בעיתון ה"ניו יורק טיימס" כי מוג'תבא חמינאי נפצע ברגליו ביום הראשון למלחמה. עם זאת, נאמר כי בשלב זה חומרת הפציעה שלו אינה ידועה.
לפי הדיווח, המבוסס על דבריהם של שלושה גורמים איראניים רשמיים, בממשלה אמרו כי חמינאי הבן נפצע, אבל נמצא בהכרה. במקביל, גורמים בישראל אמרו כי ההערכה היא שהוא נפצע ברגלו ב-28 בפברואר - היום הראשון לתקיפה האמריקנית-ישראלית, שבו חוסל אביו, המנהיג העליון לשעבר עלי חמינאי. עוד דווח כי מוג'תבא בן ה-56 שוהה כעת במקום מסתור מאובטח במיוחד, תוך שמירה על תקשורת מוגבלת עם שאר העולם. על פי ההערכות, הסתתרותו של המנהיג העליון החדש מגיעה על רקע החשש שכל תקשורת איתו עלולה לחשוף את מיקומו ולסכן את חייו - זאת אחרי שבישראל ובארה"ב איימו לחסל אותו.
