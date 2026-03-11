בנו של נשיא איראן מכחיש: "הוא בריא ושלם ובמקום בטוח"

יוסף פזשכיאן, בנו של נשיא איראן מסעוד פזשכיאן, הכחיש את הדיווחים על פציעתו של מוג'תבא חמינאי: "הוא בריא ושלם ובמקום בטוח"

יוסף פזשכיאן, בנו של נשיא איראן מסעוד פזשכיאן, הכחיש הבוקר (רביעי) את הדיווחים על פציעתו של המנהיג העליון החדש מוג'תבא חמינאי ביום הראשון למלחמה, וטען כי חמינאי הבן בריא ושלם.

"שמעתי את הדיווחים על כך שהמנהיג העליון מוג'תבא חמינאי נפצע" אמר בן הנשיא. "שאלתי חברים שהיו בקשר איתו, הם אמרו שבעזרת אלוהים, אין שום בעיות. הוא בריא ושלם ובמקום בטוח".

כאמור, הבוקר דווח בעיתון ה"ניו יורק טיימס" כי מוג'תבא חמינאי נפצע ברגליו ביום הראשון למלחמה. עם זאת, נאמר כי בשלב זה חומרת הפציעה שלו אינה ידועה.