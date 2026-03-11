הרמטכ"ל הורה להעביר את גולני מעזה ללבנון

לאחר הערכת מצב: הרמטכ״ל הנחה על תגבור גזרת פיקוד הצפון ומעבר צוות הקרב של חטיבת גולני מפיקוד הדרום לפעילות בגזרת פיקוד הצפון

מבצע 'שאגת הארי' היום ה-12. לקראת התחממות בגזרת הצפון, הרמטכ"ל הורה להעביר את חטיבת גולני מעזה ללבנון. בכך תעזור החטיבה החומה לחטיבת גבעתי שתופסת את הקו.

בשבוע האחרון, תוקף חיזבאללה את מוצבי צה"ל ואת הכוחות שפועלים על הגבול ובתוך עומק דרום לבנון. עד כה בתקיפות נהרגו 2 לוחמי הנדסה ונפצעו עוד כ-15 לוחמי גבעתי מהם 5 במצב קשה. בין הפצועים גם בנו של השר סמוטריץ'.

תקיפות בלבנון (דובר צה"ל)

כעת מורה הרמטכ"ל על תגבור הכוחות בצפון והוספת חטיבה שלמה לקו.

בהמשך יוחלט על תגבור בכוחות נוספים

מדובר צה"ל נמסר: "הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (ד’) הערכת מצב, בהמשך להתפתחויות השונות במבצע 'שאגת הארי' עם מפקדים נוספים.

הרמטכ"ל הנחה על תגבור גזרת פיקוד הצפון ומעבר צוות הקרב של חטיבת גולני מפיקוד הדרום לפעילות בגזרת פיקוד הצפון. בהמשך, ובהתאם להערכת המצב יוחלט על תגבור בכוחות נוספים.

צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".