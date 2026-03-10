20 כלבים חולצו ממטחנת גורים בה הוחזקו בתנאים קשים

נחשפה "מטחנת גורים" בצפון הארץ. בפעילות משותפת של משרד החקלאות ומשטרת ישראל אותר מתחם בו הוחזקו עשרות כלבים בתנאי הזנחה קשים. מפקחי משרד החקלאות ומשטרת ישראל חילצו 20 כלבים ממתחם שעל פי החשד שימש להרבעת כלבים לצורכי סחר ומכירת גורים.

במסגרת הפעילות המשותפת התקיימה פשיטה בית גידול פיראטי לכלבים באזור ג'דיידה-מכר שבצפון הארץ. במקום נמצאו כלבים מגזעים קטנים שהוחזקו בכלובים קטנים וצפופים שאינם תואמים את גודלם. באחד הכלובים נמצאו כ-10 כלבים מוחזקים יחד, כאשר תחתית הכלוב מלאה בצואה ובפרווה שנדבקה לתחתית הכלוב. בכלוב נוסף נמצאו ארבעה כלבים, כשהם שוכבים בתוך הצרכים של עצמם.

עוד עולה כי הכלבים לא קיבלו טיפול רפואי ועל חלקם נמצאו צלקות ובעיות עור. כמו כן נמצאה כלבה במצב קשה לאחר שהמליטה שני גורים. כלל הכלבים פונו למתקן מוגן של המשרד להמשך טיפול ושיקום, ובעלי המקום זומנו לחקירה בחשד לעבירות על חוק צער בעלי חיים.

צילום: משרד החקלאות וביטחון המזון

מהי מטחנת גורים?

במשרד החקלאות וביטחון המזון מסבירים כי בבתי גידול פיראטיים המכונים "מטחנות גורים", מוחזקים הכלבים בכלובים צפופים ובתנאים ירודים, ללא תנאים בסיסיים וראויים. הנקבות מורבעות שוב ושוב, לעיתים מספר פעמים בשנה, ללא זמן התאוששות בין המלטות. לדבריהם תעשייה זו, המבוססת על הפקת רווח מהיר ממכירת גורים וגורמת לסבל מתמשך לכלבים.

אורן לביא, מנכ״ל משרד החקלאות וביטחון המזון : ״משרד החקלאות וביטחון המזון פועל נגד הסחר הבלתי חוקי בכלבים, ובפרט נגד תופעת ‘מטחנות הגורים’. האכיפה בשטח היא חלק ממאבק רחב שמוביל המשרד כדי לבלום את התעשייה הפסולה הזו, לצד קידום צעדי רגולציה למניעת רבייה בלתי מבוקרת של כלבים, בתוך כך, רק באחרונה הקשיח המשרד את התנאים למתן המלצה להיתרי בנייה לכלביות, במטרה למנוע הקמת מתקנים להרבעה מסחרית במסווה של פעילות חקלאית. אנו ממשיכים כל העת לפעול להגנה על רווחת בעלי החיים, ולמנוע מקרים מעין אלו.״