ינון מגל תוקף את נתניהו: אני מצטער אבל הוא האחראי לזה

"פה אני מאשים את נתניהו": מגיש "הפטריוטים" ינון מגל פתח חזית מפתיעה מול ראש הממשלה. במונולוג חריף בשידור חי ובציוץ לאחר מכן, הבהיר מגל כי הוא מתוסכל מנתניהו: "זו האחריות שלו".

מגיש תוכנית "הפטריוטים" ינון מגל מתח אמש (שלישי) ביקורת נוקבת על ראש הממשלה בנימין נתניהו סביב סוגיית חוק הגיוס, וטען כי האחריות לכך שהחוק טרם עבר מוטלת עליו. מגל התייחס להערכות לפיהן החוק לא יקודם עד הבחירות.

במהלך התוכנית אמר מגל כי הוא מתוסכל מהמצב והדגיש כי מדובר בהתחייבות שלא קוימה. "אני מאוד מתוסכל מזה שלא יעבור חוק הגיוס, והערכה לפי מה שאני מבין היא שלא יעבור חוק הגיוס עד הבחירות. ופה אני מאשים את נתניהו. כן, הוא ראש הממשלה והוא היה אחראי על זה", אמר.

עוד הוסיף כי לדעתו העובדה שהחוק לא קודם בתקופת הממשלה הנוכחית אינה תקינה. "בסופו של דבר, אצלו במשמרת שלו הממשלה הזאת תמצה את ימיה ולא מעבירים את חוק הגיוס וזה לא בסדר. זאת הייתה הבטחה שלו והוא היה צריך לעמוד בה", אמר.





צילום: מתוך שידורי ערוץ 14

בהמשך דבריו התייחס גם לתגובות באופוזיציה סביב הסוגיה. "כמובן שכל ראשי האופוזיציה חוגגים על זה, ניצחנו. ראית את הציוצים שלהם? הם הערב צייצו. בנט ולפיד, הם ניצחו", אמר במהלך הדיון.

זמן קצר לאחר הדברים גם פרסם מגל ציוץ ברשת X, בו חזר על דרישתו לקדם את החוק והבהיר כי מבחינתו הנושא עדיין על הפרק. "חוק הגיוס צריך להעביר. נחכה לאחרי המלחמה ואחר כך צריך להעביר אותו. זו התחייבות קואליציונית, זו התחייבות של ראש הממשלה ואת החוק הזה צריך להעביר", כתב.

לדבריו, הסוגיה טרם הוכרעה מבחינתו ומבחינת גורמים נוספים בקואליציה. "המילה האחרונה בעניין עדיין לא נאמרה, לפחות לא מבחינתי ולא מבחינת רבים ובכירים בקואליציה", הוסיף.