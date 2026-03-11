גם אחרי המלחמה: בואו נשאיר את החתונה הקטנות

האם אהבה נמדדת ביוקרה של האולם? בתור מחנך, אני צופה בדור שמתרגל למדוד ערכים בשקלים ובפירוטכניקה. המלחמה שנכפתה עלינו היא הזדמנות להחזיר את השפיות, לוותר על המעטפת הנוצצת ולהיזכר ששמחה אמיתית לא צריכה מפיק עם אוזנייה

השבוע נערכה חתונה במשפחה של ידידה קרובה. לא היו שם זיקוקים בכניסה, לא הוגשו מנות "גורמה" שדורשות זכוכית מגדלת כדי לאתר את האוכל, וגם לא היה שם מפיק אירועים עם אוזנייה שמתנהל כאילו הוא מפקד על מבצע צבאי רגיש.

זו הייתה חתונה באולם של בית הכנסת. פשוט ככה. בקומה למטה, על כיסאות שראו כבר עשרות בר-מצוות, בין קירות שספוגים בתפילות ובריח של ספרים ישנים.

אמנם לא נכחתי פיזית באירוע, אבל דמותה של החתונה הזו לא מרפה ממני. היא הפכה עבורי למשל על השפיות שאיבדנו בדרך. בלי הטירוף של 300 שקלים למנה; בלי הדיון המייגע על התאמת גוון המפיות לצבע הנרות (שחייב להיות "שזיף ביישן" ולא, חלילה, "אפרסק זחוח").

כשהזוגיות הופכת להפקה

אנחנו חיים בעידן שבו ה"זוגיות" הופרטה לטובת ה"הפקה". אנחנו מושקעים עד צוואר בבדיקת הקומפוזיציה של התאורה בבר, בזמן שסטטיסטיקת הגירושין ממשיכה לטפס. כאילו יש קשר ישיר בין גובה ההלוואה שלוקחים לערב אחד, לבין הסיכוי של הבית הזה להחזיק מעמד.

בואו נדבר על המספרים: זוג צעיר מתחיל את חייו עם גיבנת כלכלית של עשרות אלפי שקלים, רק כי הם חשו "חייבים" לכולם מנת יוקרה. אבל למי הם באמת חייבים? לקולגה של אבא? לחבר מהתיכון שלא ראו עשור?

זוגיות יציבה נבנית בשקט, לא ברעש. אין תכונה קריטית יותר ליציבות הבית מאשר היכולת של שני אנשים להביט זה לזו בעיניים ולומר: "אנחנו בונים כאן משהו אמיתי, ואנחנו לא צריכים שום תפאורה בשביל זה".

למה דווקא בית הכנסת?

יש משהו ב"מקדש המעט" שמחזיר לאירוע את הפרופורציות שאבדו לנו:

הריכוז בעיקר: כשאין מסכי לד ענקיים שמהבהבים בעיניים, פתאום שומעים את המילים תחת החופה. פתאום שמים לב למבט של החתן ברגע הכיסוי, לרעש העדין של בד השמלה.

הקהילתיות: בית כנסת הוא "בית". זה לא חלל זר ומנוכר שנשכר ללילה אחד; זה המקום שבו אתה מתפלל, שבו הקהילה שלך חיה ונושמת.

החופש הכלכלי: להתחיל את החיים ב"פלוס", או לפחות בלי בור עמוק, זו אחת המתנות הכי גדולות שזוג יכול להעניק לעצמו. זה מוריד לחץ, מנטרל מתחים מיותרים ומאפשר להתרכז בבניית הקשר, לא בכיסוי החוב.

המסר החינוכי שבין המנות

בתור מחנך, אני תוהה: איזה מסר אנחנו מעבירים לדור הצעיר? האם אנחנו מלמדים אותם שאהבה נמדדת ביוקרה של האולם? ביהדות, המושג "בית נאמן בישראל" לא נמדד בשיש של המטבח או באיכות הסאונד של הדי-ג'יי. נאמנות נמדדת בערכים, ביכולת להכיל ובצניעות.

מהדיווחים שקיבלתי מהחתונה ההיא בבית הכנסת, לא היה נראה שחסר לזוג דבר. להפך. הייתה שם שמחה ששום אולם יוקרתי לא יכול לקנות – שמחה של אנשים שבאו לשמוח עם הלב, ולא רק כדי לפרוע צ'ק.

אולי המלחמה הזו, שטרפה את כל הקלפים, היא ההזדמנות שלנו לחזור לשפיות. להבין שחתונה היא ערב אחד, אבל נישואין הם לכל החיים. זוגיות בריאה לא צריכה זיקוקים; היא צריכה שני אנשים שמוכנים לעמול יחד גם כשאין מוזיקת רקע או עוגת קצפת בגובה מגדל אייפל.

זה נכון לחתונה, וזה נכון באותה מידה לחגיגות הבר והבת-מצווה. תהליך חינוכי משמעותי, מפגש עם דמויות מופת או חיבור למורשת – אלו דברים שאי אפשר לקנות בכסף. הם מוטמעים בשיטתיות, במסירות ובגאווה יהודית פשוטה.

הורים, אף אחד לא תכנן את המלחמה הזו, אבל עכשיו כשהיא כאן, בואו נשתמש בה כדי להיזכר בעיקר. עזבו את המנות, תתרכזו בבית. כי בסוף, חיים רק פעם אחת – כדאי שהם יהיו אמיתיים.