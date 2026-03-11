השר אליהו: בניגוד לתדרוכים - בקשת החנינה של נתניהו רצינית

השר הממונה על בקשת החנינה של נתניהו - עמיחי אליהו - אומר כי "חוות הדעת של גורמי המקצוע קובעת מפורשות כי אכן מונחת לפנינו בקשת חנינה כדת וכדין"

בקשת החנינה לנתניהו. השר עמיחי אליהו שממלא את מקומו של שר המשפטים יריב לוין בטיפול בבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו מתייחס לראשונה לחוות הדעת של מחלקת החנינות במשרד המשפטים - ואומר כי היא לא נדחתה על הסף.

"הבוקר קיבלתי לידי באופן רשמי את חוות הדעת של מחלקת החנינות במשרד המשפטים בעניין בקשת החנינה של ראש הממשלה. זאת, לאחר שדרשתי אתמול מהיועצת המשפטית לממשלה לחדול באופן מיידי מהלחצים על מחלקת החנינות לעיכוב העברת חוות הדעת", פרסם אליהו, שעה קלה אחרי שקיבל לידיו את המסמך.

בניגוד לתדרוכי היועמ"שית - יש בקשת חנינה

"מעיון ראשוני בחומרים עולה תמונה ברורה: בניגוד מוחלט לתדרוכי היועמ״שית, לפיהן כביכול ״אין מדובר כלל בבקשת חנינה״, חוו״ד גורמי המקצוע קובעת מפורשות כי אכן מונחת לפנינו בקשת חנינה כדת וכדין, הדורשת את המשך טיפולי מול נשיא המדינה.

על השלבים הבאים אמר אליהו: "כעת, משהונחה התשתית המקצועית, פתחתי בסדרת התייעצויות מעמיקות עם הגורמים הרלוונטיים על מנת לגבש את עמדתי הסופית והמנומקת, טרם העברת המלצתי לנשיא".

אליהו הוסיף עוד ביקורת על היועצת המשפטית לממשלה שעיכבה את הבקשה שלושה חודשים: "מדובר בבקשה בעלת משמעות ציבורית גבוהה, כזו הדורשת טיפול מקצועי, ענייני ונטול פניות. צר לי על התנהלותה של היועצת המשפטית לממשלה, אשר בוחרת פעם אחר פעם לתקוע מקלות בגלגלי ההליך התקין - החל מהניסיון למנוע את עצם הדיון בבקשה, ועד לעיכוב התמוה במסירת חוות הדעת

התנהלות לעומתית ולא מקצועית זו אינה ראויה בעניינו של אף אזרח במדינת ישראל. ההליך ינוהל מעתה על ידי במקצועיות, בשקיפות ובאחריות הממלכתית הנדרשת".

יצחק עמית יכריע בכל מקרה

אחרי המלצת שר המשפטים (או המחליף שלו) תועבר ההחלטה לנשיא המדינה והוא יצטרך להכריע בבקשה. במידה ויחליט על קבלת בקשת החנינה - ההערכה היא כי יוגש בג"צ נגד המהלך, ואז יצחק עמית יצטרך להכריע בסוגיה.

למה עמיחי אליהו ולא יריב לוין?

שלשום הודיע שר המשפטים יריב לוין, כי בעקבות פסילתו על ידי מנגנוני הייעוץ המשפטי, ומתוך רצונו לא לאפשר לעכב את התהליך עוד יותר, החליט להעביר את ההחלטה על המלצת הממשלה לבקשת החנינה של נתניהו אל השר עמיחי אליהו.

לוין הודיע במסגרת החלטתו:"השר לוין מקורב מאוד לראש הממשלה לאורך שנים ארוכות, היה עד במשפטו, והוא מס׳ 2 במפלגתו, דבר שצפוי היה להביא לניסיונות לעכב את ההליך בחודשים רבים, בטענה שיש לפסול את המלצתו בשל ניגוד עניינים".

והודיע כי על מנת למנוע עיכובים נוספים, החליט להעביר את הסמכות אל שר אחר באופן ישיר:"על מנת למנוע זאת, ולהבטיח סיום מהיר של ההליכים, הנחה השר לוין את מחלקת החנינות להעביר את חוות הדעת לשר עמיחי אליהו, שמטפל באופן קבוע בתיקים בהם השר לוין מצוי במניעות, ושהינו חבר מפלגת עוצמה יהודית. זאת, על מנת למנוע כל עיכוב בהליך קבלת ההחלטה על ידי נשיא המדינה".

ההחלטה תועבר לנשיא המדינה

ההערכה היא שאליהו יאשר כמובן את ההמלצה לבקשת החנינה והנושא יועבר להחלטת הנשיא. כעת צריך לראות האם המלצת משרד המשפטים תומכת בחנינה או שתתנגד כי מדובר בבקשה שלא הוגשה כראוי - אין בה הודאה בהאשמה והמבקש עדיין לא הורשע בבית משפט.