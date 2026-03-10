היועץ מהציונות הדתית לדיכטר: "חתיכת קומוניסט, נטפל בך"

דביר לוזון יועץ פרלמנטרי של ח"כ אוהד טל (מהציונות הדתית) תקף את שר החקלאות אבי דיכטר מהליכוד על התנגדותו לרפורמת החלב. לוזון גם הוסיף איום לקראת הפריימריז - לפני שמחק את הציוץ

היועץ הפרלמנטרי של חבר הכנסת אוהד טל (הציונות הדתית), דביר לוזון, פרסם אתמול (שלישי) ציוץ משתלח בשר החקלאות אבי דיכטר (הליכוד), על רקע דחיית רפורמת החלב של שר האוצר סמוטריץ', חבר מפלגתו של ח"כ טל.

בציוץ, לוזון קרא לדיכטר "חתיכת קומוניסט. השר הכי כושל בממשלה!".

והוסיף גם איום: "אל דאגה, נטפל בך בפריימריז".

הציוץ של לוזון צילום: צילום מסך מרשת X

דיכטר כיהן בעבר כראש השב"כ, סגן שר הביטחון, השר לביטחון פנים ויו"ר ועדת החוץ והביטחון.

בינתיים לוזון מחק את הציוץ.

רפורמת החלב הייתה קמפיין ענק של סמוטריץ', שזכה לקמפיין נגד מצד לוביסטים של המחלבות הגדולות, אליהם חברו חברי כנסת מהליכוד, אבי מעוז ממפלגת נעם, והח"כים החרדים.

נזכיר כי ח״כ טל הוא יו"ר הוועדה למיזמים ציבוריים, ולכן זכאי לארבעה יועצים פרלמנטריים במקום שלושה המגיעים לכל חבר כנסת.

לפני שהתחילה לדון ברפורמת החלב בחודש פברואר השנה, הוועדה התכנסה בפעם האחרונה לדיון במרץ 2025. כלומר, לא התקיימו דיונים בוועדה במשך כמעט שנה.