לזכר הלוחם מעוז מורל: מתכון לשקשוקה עשירה וטעימה

מעוז מורל ז"ל היה ידוע כמי שמפנק את החברים לצוות ואת המשפחה בשקשוקה מושקעת, כזו שנעשית עם הרבה סבלנות ואהבה. לכבוד יום הולדתו, הנה מתכון ברוח השקשוקה שמעוז אהב להכין – שקשוקה עשירה, פיקנטית ומחברת - ויש גם תוספת בשרית לארוחה:
השקשוקה של מעוז: מתכון של בית ושל שדה
מצרכים:
6-8 עגבניות בשלות מאוד, חתוכות לקוביות (או שילוב של עגבניות טריות ושימורי עגבניות איכותיים מאיטליה).
2 גמבות אדומות חתוכות לקוביות קטנות.
1 פלפל חריף (ירוק או סודני) – לפי מידת הגבורה.
5-6 שיני שום פרוסות דק.
2 כפות רסק עגבניות.
כף פפריקה מתוקה איכותית (ועוד חצי כף פפריקה חריפה או מעושנת למי שאוהב).
חצי כפית כמון.
מלח ופלפל שחור גרוס.
6-8 ביצים (רצוי בטמפרטורת החדר).
שמן זית בשפע.
התוספת של מעוז: חבילת נקניקיות מרגז איכותיות או קוביות פסטרמה/סלמי (מעוז אהב שקשוקה בשרית ומשביעה).
להגשה: פטרוזיליה קצוצה ולחם אחיד טרי או חלה של שבת.
הוראות הכנה:
הבסיס: מחממים שמן זית במחבת רחבה ועמוקה (סוטאז'). מטגנים את קוביות המרגז או הנקניקיות עד שהן משחימות ומוציאות את השומן הטעים שלהן. מוציאים הצידה.
הירקות: באותה מחבת (עם השמן שספג את טעמי הבשר), מטגנים את הגמבות והפלפל החריף עד לריכוך. מוסיפים את השום לדקה אחת בלבד (זהירות שלא יישרף).
הרוטב: מוסיפים את קוביות העגבניות ומבשלים על אש בינונית-נמוכה כ-15-20 דקות. השלב הזה קריטי – השקשוקה של מעוז דורשת זמן כדי שהעגבניות יתפרקו ויהפכו לריבה עמוקה. אם חסר נוזלים, מוסיפים מעט מים רותחים.
תיבול: מוסיפים רסק עגבניות, פפריקה, כמון, מלח ופלפל. מערבבים היטב וטועמים. מחזירים פנימה את הנקניקיות/בשר.
הביצים: יוצרים גומחות קטנות ברוטב ושוברים לכל אחת ביצה.
הסיומת: מכסים את המחבת ומבשלים על אש קטנה מאוד. הסוד הוא להוציא את השקשוקה כשהחלבון יציב אבל החלמון עדיין נוזלי ורוטט – בדיוק כמו שחיילים אוהבים לטבול בו את הלחם.
הגשה: מפזרים המון פטרוזיליה מעל ומגישים למרכז השולחן.
מעוז היה בחור של חיבורים ושל "ביחד". השקשוקה הזו היא לא רק אוכל, היא תזכורת לשמחה הפשוטה שהוא הפיץ סביבו
