בורא פרי הפופ: אחרי סערת התפוח - שחר טבוך בצעד מפתיע

ברכה על תפוח ורמיזות מיניות: הסערה סביב הקליפ של שחר טבוך צילום: (צילום מסך מתוך הקליפ 'טוק טו מי')

אחרי שעורר זעם ברשתות כשבירך על התפוח בקליפ "טוק טו מי", הזמר והשחקן שחר טבוך לא נותן למלחמה לעצור אותו. מחר הוא יקיים מסיבת השמעה ראשונה מסוגה לאלבומו החדש "תעני דחוף" – היישר מהמרחב המוגן

הזמר והיוצר שחר טבוך, שהפך לאחד השמות המדוברים בתעשיית הבידור, ממשיך לייצר כותרות – והפעם בהקשר מוזיקלי ויצירתי במיוחד. לאחר שכיכב בלב סערה ציבורית בעקבות קליפ שבו שילב בין ברכת "בורא פרי העץ" לבין סגנון פופ נועז, טבוך בוחר להשיק את אלבום הבכורה שלו ברוח התקופה.

תחת הכותרת "תעני דחוף", כשם האלבום החדש, יקיים טבוך מחר (חמישי) אירוע השמעה חגיגי. אלא שבניגוד להשקות המפוארות במועדוני תל אביב, האירוע הנוכחי יתקיים במיקום הכי ישראלי שיש: בתוך הממ"ד הביתי שלו.

אורחים מפתיעים ושידור חי

האלבום, שיוצא לאור בצל ימי הלחימה, כולל שירים המשלבים בין עולמו האישי לבין הלחנים המקפיצים המזוהים איתו. בערב ההשקה צפויים להתארח במרחב המוגן אורחים מפתיעים מעולם הבידור, שיחשפו יחד איתו את השירים החדשים.

מעריציו של טבוך, שלא יוכלו להיכנס כולם לממ"ד המצומצם, יוכלו לקחת חלק באירוע דרך המסכים. האירוע כולו יועבר בשידור חי בחשבון הטיקטוק של הזמר, שם הוא צפוי לשתף את העוקבים בתהליך היצירה ובסיפורים שמאחורי השירים.

פרטי האירוע: מתי: מחר, יום חמישי (12.3)

שעה: 16:00

איפה: בשידור חי בטיקטוק של שחר טבוך

כזכור, טבוך מקפיד לא פעם להדגיש את הקשר שלו למסורת לצד הזהות האמנותית שלו, שילוב שמעורר לא פעם דיונים ערים ברשתות החברתיות. נראה שגם הפעם, הבחירה בממ"ד כחלל להשקת אלבום פופ היא ניסיון לתת מענה אופטימי ומחובר למציאות המורכבת של ישראל 2026.