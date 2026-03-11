הרשת גועשת: האח הגדול הכניסו פרו פלסטינית לבית?

העונה החדשה של האח הגדול רק התחילה וכבר מעוררת סערה: הדיירת מירה נואף עומדת במרכז ויכוח ברשת לאחר שנחשף כי היא עוקבת באינסטגרם אחרי עמוד פרו-פלסטיני. גולשים זועמים כבר צופים שהיא תהיה המודחת הראשונה של העונה

העונה החדשה של האח הגדול רק החלה - וכבר מצליחה לעורר סערה גדולה ברשת. אחת הדיירות החדשות בבית, מירה נואף בת ה-28 מחולון, נמצאת במרכז ויכוח סוער לאחר שנחשף כי היא עוקבת ברשתות החברתיות אחרי עמוד אינסטגרם פרו-פלסטיני.

מי היא מירה נואף

מירה נואף, במקור מערד, היא דוגמנית וכוכבת רשת בדואית שגדלה עם חמישה אחים ואחיות. לדבריה, לאורך השנים תמיד הרגישה "קצת אחרת" בנוף של החברה הבדואית. כיום היא מתגוררת בחולון יחד עם כלב הצ'יוואוואה שלה, קוקי, שמלווה אותה כמעט לכל מקום. מעבר לעיסוקה כדוגמנית, היא מספרת שהיא אוהבת את החיים הטובים, תיקי יוקרה וסדרות קוריאניות - וחולמת להפוך בעתיד לזמרת ושחקנית.

עם כניסתה לבית של האח הגדול, סיפרה מירה גם על זהותה כטרנסג'נדרית ועל הדרך האישית שעברה.

הדיירת מירה נואף. צילום: רן יחזקאל

החשיפה שהציתה את הסערה

זמן קצר לאחר שידור הפרק הראשון, החלו להופיע ברשת צילומי מסך מחשבון האינסטגרם שלה, בהם נראה כי היא עוקבת אחרי עמוד המזוהה עם תכנים פרו-פלסטיניים. מעקב אחרי עמוד כזה נתפס כתמיכה בפלסטינים, והדבר עורר סערה גדולה ברשת.

החשיפה הובילה לגל תגובות זועמות ברשתות החברתיות. גולשים רבים טענו כי הפקת האח הגדול הייתה צריכה לבדוק מראש אחרי מי עוקבים המתמודדים ומה עמדותיהם, ואחרים אף קראו להדחתה המיידית מהבית.

ומה יקרה עכשיו בבית?

האם הפרשה תשפיע על המשך דרכה של מירה בבית - או דווקא תהפוך אותה לאחת הדמויות המדוברות של העונה בבית האח הגדול?

