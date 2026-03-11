השירות המטאורולוגי בהודעת אזהרה: "בשעות הקרובות"

השירות המטאורולוגי פרשם לפני זמן קצר התראה לקראת השעות הקרובות. למה ניתן לצפות ויאך להתנהג?

השירות המטאורולוגי פרסם הבוקר אזהרה צהובה על רוחות בהרי הצפון, בעמק החולה, בכרמל, במישור החוף הצפוני, בהרי המרכז ובצפון השומרון החל מ- 11/03 בשעה 10:00 עד 14:00. על פי ההתראה בשעות אלו תשנב רוח צפון-מזרחית בעוצמה של 40 קמ"ש, משבים עד 65 קמ"ש.

למה ניתן לצפות

יתכנו תנאי נהיגה קשים מהרגיל בשל רוחות צד או בכבישים החשופים לרוחות חזקות, ובפרט בכבישים רטובים.

יתכנו קשיים בשליטה בכלי תעופה קלים וכלי שייט קטנים.

יתכנו הפסקות חשמל זמניות.

תתכן קריסת ענפים ועצים ללא כל התראה מוקדמת.

כיצד מומלץ להתנהג

יש לעקוב אחר תחזיות מזג האוויר ולהיערך בהתאם.

יש לחזק ולקבע חפצים רופפים או העלולים להינתק ברוח חזקה כדוגמת אנטנות, אדניות, סככות, כבלים רופפים וכו', ולגזום ענפי עצים בגינה.

יש לנהוג בזהירות ולהתאים את מהירות הנסיעה לתנאי הדרך.