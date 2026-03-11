מרדף ב-168 קמ"ש וירי באוויר: צפו במעצר השב"חים בכביש 6

במהלך פעילות של משטרת ישראל התגלה רכב שנסע במהירות מופרזת. השוטרים פתחו במרדף לאחר שהנהג לא נענה לקריאתם לעצור ובמהלך המעצר בוצע גם ירי. צפו

מרדף של סיירי משטרת ישראל הסתיים במעצר של נהג ו-3 שב"חים שהוסעו ברכבו. סיירת האופנועים הארצית (דרום) בכביש 6, איתרה את הרכב לאחר שמכשיר הממל"ז, מדד כי הוא נוסע במהירות מופרזת של 168 קמ"ש.

השוטרים מיד כרזו לנהג לעצור ופעלו ליצירת מגע. בתגובה הנהג החל בבריחה ומיד נפתח המרדף אחריו. תוך זמן קצר המרדף הפך לרגלי לאחר שהנהג ו-3 נוסעים שהיו עימו נטשו את הרכב וברחו לעבר שטח פתוח. הסייר קרא להם לעצור ומשלא נענו ירה באוויר ועצר את הנהג.

דוברות המשטרה

שלושת הנוסעים הנוספים הצליחו לברוח והמשטרה פעלה לאיתורם בשיתוף לוחמי מג"ב. תוך זמן קצר השלושה נתפסו והובאו למעצר על ידי השוטרים. במהלך בדיקת הנוסעים התברר כי הם שוהים בלתי חוקיים מיאטה (יישוב בדרום הר חברון). החשודים נלקחו לחקירה ובסיומה הם הועברו למעבר מיתר. הנהג, בן ה-23 מערוער, נעצר ובסיום חקירתו הוא יובא להארכת מעצר בבית המשפט . רכב הנהג נתפס.

במשטרה מציינים כי בימים אלו מתקיים מבצע משותף של אגף התנועה והרלב"ד- מבצע "מחויבים לחיים". מדובר במבצע המתקיים כחלק מתוכנית לאומית משולבת למאבק בקטל בדרכים. במסגרת התוכנית נוספו עוד ניידות תנועה הפועלות בכבישי ישראל.