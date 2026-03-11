ארדואן נלחץ ופונה לאיראן: "המלחמה הזאת חייבת להיפסק"

בדרך לסיום? נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן התייחס היום (רביעי) להמשך המלחמה באיראן, כשבדבריו קרא להרגעת הרוחות וסיום הקרבות בהקדם.

"המלחמה הזאת חייבת להיפסק, לפני שהיא תסלים ותביא לכך שכל האזור יעלה באש" אמר ארדואן בדיון של הפרלמנט הטורקי באנקרה. "הפתרון הוא בדיפלומטיה. אנחנו ממשיכים במאמצים להשיב את הצדדים לשולחן המשא ומתן. אם ניתן לדיפלומטיה הזדמנות, בהחלט ניתן להשיג זאת".

דבריו של ארדואן מגיעים אחרי שבימים האחרונים דווח על שיגורים מאיראן שיורטו מעל שמי טורקיה, לאחר שזו אותתה על מוכנות להצטרף למאמץ ההגנתי האזורי. שלשום נמסר ממשרד ההגנה הטורקי עדכן כי כי בפעם השנייה מתחילת המלחמה באיראן, טיל איראני נוסף חדר אל שטח טורקיה, וייורט על ידי מערכות הגנה של ברית נאט"ו.