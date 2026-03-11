חנינה לנתניהו: משרד המשפטים העביר את חוות הדעת

אחרי עיכוב מיותר של שלושה חודשים הגישה היום סוף סוף מנהלת מחלקת החנינות במשרד המשפטים את חוות הדעת בנושא החנינה לנתניהו. כעת הכדור עובר לשר עמיחי אליהו

חנינה לנתניהו. שלב נוסף בהליך החנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו התקיים היום, כשראש מחלקת החנינות במשרד המשפטים העבירה לשר עמיחי אליהו את חוות הדעת שלה בנוגע לבקשה.

בקשת החנינה של נתניהו הוגשה לפני כשלושה חודשים ובינתיים היא הייתה תקועה במשרד המשפטים. כעת היא הועברה לשר שצריך להמליץ לנשיא על בקשת החנינה.

אחרי המלצת שר המשפטים (או המחליף שלו) תועבר ההחלטה לנשיא המדינה והוא יצטרך להכריע בבקשה. במידה ויחליט על קבלת בקשת החנינה - ההערכה היא כי יוגש בג"צ נגד המהלך, ואז יצחק עמית יצטרך להכריע בסוגיה.

למה עמיחי אליהו ולא יריב לוין?

שלשום הודיע שר המשפטים יריב לוין, כי בעקבות פסילתו על ידי מנגנוני הייעוץ המשפטי, ומתוך רצונו לא לאפשר לעכב את התהליך עוד יותר, החליט להעביר את ההחלטה על המלצת הממשלה לבקשת החנינה של נתניהו אל השר עמיחי אליהו.

לוין הודיע במסגרת החלטתו:"השר לוין מקורב מאוד לראש הממשלה לאורך שנים ארוכות, היה עד במשפטו, והוא מס׳ 2 במפלגתו, דבר שצפוי היה להביא לניסיונות לעכב את ההליך בחודשים רבים, בטענה שיש לפסול את המלצתו בשל ניגוד עניינים".

והודיע כי על מנת למנוע עיכובים נוספים, החליט להעביר את הסמכות אל שר אחר באופן ישיר:"על מנת למנוע זאת, ולהבטיח סיום מהיר של ההליכים, הנחה השר לוין את מחלקת החנינות להעביר את חוות הדעת לשר עמיחי אליהו, שמטפל באופן קבוע בתיקים בהם השר לוין מצוי במניעות, ושהינו חבר מפלגת עוצמה יהודית. זאת, על מנת למנוע כל עיכוב בהליך קבלת ההחלטה על ידי נשיא המדינה".

ההחלטה תועבר לנשיא המדינה

ההערכה היא שאליהו יאשר כמובן את ההמלצה לבקשת החנינה והנושא יועבר להחלטת הנשיא. כעת צריך לראות האם המלצת משרד המשפטים תומכת בחנינה או שתתנגד כי מדובר בבקשה שלא הוגשה כראוי - אין בה הודאה בהאשמה והמבקש עדיין לא הורשע בבית משפט.