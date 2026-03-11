יחזרו בגלגל הצלה? ההדחה המפתיעה של רון ומיטב במירוץ למיליון

הדחה מפתיעה במיוחד נרשמה אמש בפרק של "המירוץ למיליון", כאשר רון הורוביץ ומיטב זיו - זוג דתי מאורס מגבעת שמואל, שסומנו לאורך העונה כאחד הזוגות החזקים והמשמעותיים במירוץ - הודחו מהתחרות.

השניים בלטו מתחילת העונה כזוג יציב וחזק: הם הובילו פעמים רבות את המקטעים, הגיעו למקומות הראשונים והפגינו כימיה מצוינת ושיתוף פעולה מרשים. רבים מהצופים היו בטוחים שהם שיגיע עד הסוף ואפילו יזכו במירוץ.

רון ומיטב צילום: משה נחמוביץ

מקטע מתוח בהונג קונג

ההדחה הדרמטית התרחשה במהלך מקטע שנערך בהונג קונג. באחת המשימות נדרשו המתמודדים לעלות על אוטובוס ברחוב סואן בעיר ולנסוע הלוך ושוב עד שימצאו רמז שיוביל אותם לנקודת הסיום.

רון ומיטב במהלך כל היום הם שמרו על מיקום גבוה ונעו בין המקומות הראשונים. גם לקראת המשימה האחרונה של המקטע הם הגיעו במקום השלישי מתוך 11 זוגות - מצב שהעמיד אותם בעמדה מצוינת לקראת נקודת הסיום של המירוץ.

הטעות שעלתה להם במירוץ

אלא שאז אירעה טעות גורלית: במהלך החיפוש אחר הרמז הבחינו השניים בשלט שלדעתם סימן את התחנה הבאה. בפועל, מדובר היה בטעות - והשניים ירדו במקום הלא נכון.

הטעות הזו גרמה להם להתעכב במשך שעות ארוכות, בזמן ששאר הזוגות המשיכו במשימה, מצאו את הרמז והגיעו לנקודת הסיום. כאשר רון ומיטב הבינו את הטעות וניסו לחזור למסלול - זה כבר היה מאוחר מדי.

כך, לאחר שהובילו חלק גדול מהעונה ונחשבו למועמדים בטוחים לזכייה, מצאו את עצמם מודחים מהמירוץ.

רון ומיטב במהלך המקטע בהונג קונג צילום: מתוך הפרק של המירוץ למיליון, קשת 12

יחזרו בגלגל הצלה?

לאחר שידור הפרק, ברשתות החברתיות כבר החלו גולשים רבים לתהות האם ההפקה תחזיר את אחד הקונספטים המוכרים מעונות קודמות - גלגל הצלה. אם אכן יחזור המנגנון הזה בהמשך העונה, ייתכן כי זוגות שהודחו יקבלו הזדמנות נוספת לחזור לתחרות, מה שמעלה אצל לא מעט צופים את התקווה שגם רון ומיטב יוכלו לחזור למירוץ.

ממשיכים למקאו

לאחר ההדחה הדרמטית, המירוץ ממשיך ליעד הבא: מקאו, אליו יגיעו הזוגות בפרק שישודר בשבת הקרובה.