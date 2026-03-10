חם, מהיר ומנחם: ארוחת "הכל בסיר אחד" לימים של חוסר ודאות

בין אזעקה לחדשות, המטבח הופך לאתגר. הילדים רעבים, המקרר לא תמיד מלא, והסבלנות לבישולים ארוכים? שואפת לאפס. הנה המתכון שיסגור לכן פינת צהריים מנחמת ב-10 דקות עבודה, בלי לכלוך מיותר ובטעם של בית

בימים אלו, ארוחת צהריים מקבלת משמעות חדשה. זה כבר לא רק העיצוב של הצלחת, אלא היכולת לתקתק ארוחה מזינה למשפחה במינימום זמן חשיפה מחוץ לממ"ד. אנחנו מחפשות את ה"קומפורט פוד" – האוכל הזה שעוטף מבפנים, מזכיר שבת ובית, אבל מוכן במהירות שיא.

המתכון הבא הוא ה"אס" של כל אמא דתייה בתקופת המלחמה: אורז אדום עם קציצות עוף רכות – הכל באותו הסיר. אין צורך לטגן את הקציצות בנפרד, אין צורך לבשל את האורז מראש. הכל מתבשל יחד ברוטב, ויוצא רך, עסיסי ומושלם.

המצרכים (למשפחה רעבה):

לקציצות: 500 גרם עוף טחון, חצי כוס פירורי לחם, ביצה אחת, מעט מלח, פלפל ופפריקה. (אפשר להוסיף בצל מגורד אם יש לכן דקה מיותרת).

לאורז ולרוטב: 2 כוסות אורז (שטוף), 3 כפות רסק עגבניות, 1 כף סילאן (בשביל האיזון), מלח, פפריקה, מעט אבקת מרק (רשות) ו-4 כוסות מים רותחים.

הוראות ההכנה (מסלול מקוצר):