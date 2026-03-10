הפתרון לנדודי השינה שלכם: 9 מאכלים שיגרמו לכם להירדם בשניות

מתקשים להירדם לאחרונה בשינה בגלל המלחמה? נמאס לכם לספור כבשים? מסתבר שהתשובה ללילה שקט לא נמצאת בכדורים, אלא בצלחת שלכם. מהפרי המפתיע שחובה לאכול לפני השינה ועד לשילוב המנצח שמרגיע את הגוף – כל מה שצריך לדעת כדי לקום רעננים בבוקר

מסתבר שמה שאנחנו אוכלים משפיע ישירות על איכות השינה. מחקרים מראים שיש מאכלים ספציפיים שמכילים חומרים טבעיים שמסייעים לגוף להירגע ולהיכנס לשינה עמוקה יותר – וכולם נמצאים בסופר השכונתי.

1. שקדים

השקד הוא אחד המקורות הטבעיים הטובים ביותר למלטונין – ההורמון שאחראי על ויסות מחזור השינה. בנוסף הוא עשיר במגנזיום, וצריכה מספקת שלו עוזרת מאוד לאנשים שסובלים מנדודי שינה כרוניים.



2. חלב חם ומוצרי חלב

הסבתות ידעו מה שהן עושות. מוצרי חלב מכילים טריפטופן – חומצת אמינו שמגבירה את יצור המלטונין בגוף. כוס חלב חם לפני השינה גם מספקת סידן וויטמין D, ומסייעת להרגעה כללית.

נמנעים מחלב ומוצריו? כך תוכלו בכל זאת להנות מגבינה צילום: (צילום: שאטרסטוק)

3. קיווי

אחת ההפתעות הגדולות ברשימה הזו. מחקרים הראו שאכילת שתי פירות קיווי בערך שעה לפני השינה שיפרה משמעותית את מהירות ההירדמות ואת איכות השינה בכלל, וזה בזכות הכמות הגבוהה של סרוטונין שהם מכילים.



4. דגים שמנים – סלמון, טונה

דגים שמנים עשירים בויטמין D ובחומצות שומן אומגה 3, שילוב שהוכח כמגביר יצור סרוטונין ומשפר שינה. ארוחת ערב קלה עם דג כמה שעות לפני השינה יכולה ממש לעשות פלאים.

אין יותר בריא מזה: מתכון לפילה סלמון במחבת צילום: פילה דג סלמון במחבת. ארוחה בלי ייסורי מצפון (צילום: shutterstock)



5. בננה

הבננה מכילה שלישייה מנצחת: אשלגן, מגנזיום וטריפטופן. שלושתם ביחד מסייעים להרפיית שרירים ומרגיעים את מערכת העצבים ומכינים את הגוף לשינה עמוקה.

האם בקרוב כולנו נאכל בננה עם קליפה? צילום: (צילום: שטארסטוק)



6. שיבולת שועל

פחמימות מורכבות כמו שיבולת שועל שומרות על יציבות רמות הסוכר בדם לאורך כל הלילה, ומספקות מגנזיום וטריפטופן שהם חיוניים לשינה טובה. חשוב לדעת: פחמימות פשוטות כמו לחם לבן וממתקים עושות בדיוק את ההפך.



7. תה קמומיל

אחת התרופות הטבעיות הכי ותיקות לשינה שיש. תה קמומיל מכיל נוגדי חמצון שפועלים על קולטני GABA במוח ומסייעים להרגעה ולנמנום. כוס לפני השינה יכולה בקלות להחליף את הקפה של הערב.



8. אגוזי מלך

מהמקורות הטבעיים הטובים ביותר למלטונין שקיימים. חופן קטן של אגוזים לפני השינה לא רק מסייע לשנות טובה יותר אלא גם תורם לבריאות הלב בטווח הארוך.



9. דבש

כפית קטנה של דבש בחלב חם או בתה צמחים שעות ספורות לפני השינה יכולה לעזור רבות. הגלוקוז שבדבש מוריד את רמות האורקסין במוח – הנוירוטרנסמיטר שאחראי על עירנות – ובכך מאפשר לגוף להתחיל להירגע.



טיפ אחרון: לצד האכילה הנכונה, מומחים ממליצים להמנע ממשקאות קפאין לפחות שש שעות לפני השינה, לשמור על שעות שינה קבועות ולהחשיך היטב את חדר השינה.