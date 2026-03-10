ממטה החטופים לבית "האח הגדול": הדיירים החדשים נחשפים

בין המאבק להשבת אביה מהשבי לבין אור הזרקורים: גאיה קלדרון נכנסה לבית המפורסם והשאירה את הצופים בהתרגשות. מי עוד נכנסו לבית? אחת הגיעה מ"הכוכב הבא" ואחרת התפרסמה ברשת. זוהי הרשימה המלאה

לאחר המתנה ארוכה ועונה מוצלחת במיוחד, "האח הגדול" של רשת 13 חוזרת הערב (שלישי) אל המסך.

אז מי נכנסו הערב לבית הכי מפורסם במדינה? אלו הדיירים בעונה החדשה של תכנית הריאליטי הנצפית של רשת 13.

1. פאינה לזובסקי, בת 59, גרושה מאשקלון. היא התפרסמה כסדרנית ה"רקדנית" בהצגות של מופעי חנוכה. היא ספרית ומטפלת בקשישים.

2. אלירן דוד ביטון, בן 36, נשוי מראשון לציון. מדריך ובעל עסק נהיגת אקסטרים.

3. שלי סרבריאניקוב, 22, רווקה מאילת. עובדת בחנות בגדים ודוגמנית.

4. עומר ציפורי, 32, רווק מרעננה. בעל עסק של כושר ותזונה ומר ישראל לשנת 2025.

5. מירה נואף, 28, רווקה מחולון. דוגמנית, כוכבת רשת וזמרת.

6. זוהר אייזיק, 28, רווק מהר אדר. מאמן כושר וחוואי.

7. פטל אסף, 22, רווקה מכפר סירקין. דוגמנית.

8. תמיר גולן, 35, רווק מתל אביב. שחקן ויוצר תוכן.

9. אור כהן, 22, בזוגיות מראש העין. זמרת שפרצה ב-2024 בריאליטי "הכוכב הבא לאירוויזיון".

10. נדב ברנס, 35, נשוי + 2 מנתניה. בעל עסק לפיתוח גינות.

11. טל טיטו, 25 רווקה מתל אביב. מנהלת פלור במסעדה יפנית.

12. הילי לאה בצלבל, 33 רווקה מתל אביב. מילואמניקית. דוברת ועוסקת בשיווק.

13. נעם טקלה, 24, רווק מאשקלון. יוצר תוכן.

14. גאיה קלדרון, 23, רווקה מתל אביב. דוגמנית ומדריכת פילאטיס וגם בתו של החטוף שחזר מהשבי - עופר קלדרון.

נזכיר כי פתיחת העונה, שנדחתה בשבועות האחרונים בשל מבצע "שאגת הארי" נערכה בצל המתיחות הביטחונית מול איראן. המצב הרגיש אילץ את "רשת 13" והפקת התוכנית להיערך מראש לתרחישים של אזעקות או אירועים חריגים במהלך השידור החגיגי.

בניגוד לעונות הקודמות, בהן כל רגעי הכניסה לבית הועברו בשידור חי ("לייב"), הפעם החליטו בהפקה שלא לקחת סיכונים מיותרים.

כדי למנוע שיבושים במידה ותישמע אזעקה בזמן אמת, חלק מכניסות הדיירים לבית וכן קטעי המעבר של המנחים, גיא זוארץ ולירון ויצמן, צולמו מראש



