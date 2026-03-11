מטורף: באם אדבאיו שבר את השיא של קובי בראיינט

קצת יותר מ-20 שנה אחרי שקובי בראיינט קלע 81 נקודות במשחק, באם אדבאיו ממיאמי היט קלע הלילה 83 נקודות בניצחון על וושינגטון ושבר את שיא הנקודות בעידן המודרני. לשיא של צ'מברליין (100 נקודות) משנת 1962 הוא לא הגיע, אבל שבר גם לו שיאי קליעות עונשין

היסטוריה ב-NBA. תזכרו את הלילה הזה. 10 במרץ 2026, באם אדבאיו עשה משהו שלא ראינו מאז שווילט צ'מברליין הלך הביתה עם 100 נקודות בשנת 1962 וקלע 83 נקודות במשחק.

הוא לא הגיע למספרים שנקבעו בדור אחר של הליגה, , אבל מה שהוא עשה בדרך לשיא הקליעה בעידן המודרני, הזכיר לכולם מדוע ההשוואות לגדולי המשחק אינן מוגזמות.

איך זה התחיל

במשחק הביתי במיאמי, לעיני בני משפחתו , פתח אדבאיו את המשחק נגד וושינגטון ויזארדס בקצב שגרם לאנשים להסתכל על השעון ולבדוק שהם לא חולמים. 31 נקודות ברבע הראשון בלבד. לא בסוף ארבעה רבעים, לא אחרי מחצית. ברבע אחד.

קצת לפני המחצית הוא עקף את שיא הקריירה שלו, שעמד על 41 נקודות. הקהל בארנה כבר הבין שמשהו מיוחד קורה.

שיא אחרי שיא

3:59 דקות לסיום הרבע השלישי, אדבאיו עקף את השיא העונתי של הליגה שהחזיק ניקולה יוקיץ' עם 56 נקודות. 22 שניות אחר כך הוא שבר את שיא המועדון של מיאמי היט למשחק שלם, שיא שהחזיק לברון ג'יימס עם 61 נקודות.

אבל ברבע הרביעי, ההיט החליטו שהם הולכים על כל הקופה. המטרה הייתה ברורה, לא רק לנהל משחק אלא לתת לאדבאיו לעקוף את קובי בראיינט, האיש שאדבאיו תמיד ציין כהשראה הגדולה ביותר שלו. כל הכדורים הלכו אליו.

לוושינגטון אין הגנה שתוכל לעצור מישהו בצורה כזו, בטח לא בהרכב שהם העמידו הלילה. אדבאיו ניצל כל מגע, סחט עבירות שוב ושוב, ושבר בדרך גם שני שיאי עולם שעמדו על שם ווילט צ'מברליין: 36 קליעות עונשין ו-43 זריקות עונשין במשחק אחד.

הרגע שכולם יזכרו

כשנותרה כדקה לסיום, אדבאיו ירד מהמגרש עם 83 נקודות, הכמות השנייה בגובהה בתולדות ה-NBA. הקהל קם על רגליו בסטנדינג אוביישן ממושך, ואדבאיו עמד על הספסל, ידיו על ראשו, מביט ביציע.

מי שתהה פעם איך נראה הרבע הרביעי של הלילה שבו ווילט רשם 100 נקודות לפני 64 שנים (לא היו אז שידורים), כנראה קיבל תשובה טובה ברבע הרביעי הזה.

המספרים מאחורי ההישג

סיכום הלילה של אדבאיו:

13 מ-21 לשתי נקודות

לשתי נקודות 7 מ-22 לשלוש נקודות

לשלוש נקודות 36 מ-43 מקו הקלות, שיא עולמי מוחלט

לשם השוואה, אדבאיו לבדו קלע מהקו כמעט פי שניים ממה שקבוצה שלמה עושה בדרך כלל.

מיאמי ניצחה 150-129, אגב. אבל הניצחון עצמו היה כמעט פרט שולי.

מי הוא באם אדבאיו

אדבאיו, שנולד ב-2000 ונבחר בפיק הראשון בדראפט 2022, הפך תוך שלוש עונות לאחד מהכוחות המרכזיים של הליגה. הוא גדל על סיפורי קובי בראיינט ותמיד ציין אותו ככוכב שהשפיע עליו יותר מכל. הלילה הזה לא היה רק שיא סטטיסטי, הוא היה גם מעין סגירת מעגל אישית עם אחד הגיבורים שלו.

אדבאיו שבר את שיאו של קובי ב-81 הנקודות שהכניס ב-2006 נגד טורונטו, שיא שעמד 20 שנה ונחשב לבלתי שביר כמעט. כעת הוא עומד רק מאחורי צ'מברליין בדירוג המשחקים הגדולים ביותר בתולדות הליגה.

בלילה אחד, מול קבוצה חלשה אמנם, אבל עם מספרים שקשה להתווכח איתם, באם אדבאיו כתב את שמו בתולדות הספורט האמריקאי בדיו שלא ימחק בקרוב.