מבצע החזרת הישראלים נמשך: כך תפעל התחבורה הציבורית מנתב"ג

יותר מ-65 אלף נוסעים שבו לישראל בימים האחרונים: רשות שדות התעופה מעדכנת כיצד תפעל התחבורה הציבורית וההיסעים מנתב"ג בשעות היום והלילה

רשות שדות התעופה עדכנה היום (רביעי) את מערך ההיסעים והתחבורה הציבורית מנמל התעופה בן גוריון, זאת במקביל להמשך חזרת הישראלים לארץ במסגרת מבצעי החילוץ והטיסות המיוחדות.

על פי הודעת הרשות, מאז תחילת המבצע חזרו לישראל עשרות אלפי נוסעים, כאשר במקביל פועלים שירותי תחבורה ייעודיים מנמל התעופה אל יעדים מרכזיים ברחבי הארץ.

יותר מ-65 אלף נוסעים שבו לישראל

במסגרת מבצע "כנפי הארי", בין התאריכים 5–10 במרץ 2026, נחתו בנתב״ג 215 טיסות ועליהן כ-38,867 נוסעים. היום (רביעי) צפויות לנחות בישראל כ-40 טיסות נוספות, עם כ-6,250 נוסעים נוספים.

במקביל, כ-13 אלף נוסעים המריאו מנתב״ג באמצעות חברות התעופה הישראליות.

בנוסף לכך, במהלך מבצע "שאגת הארי", בין התאריכים 28 בפברואר ל-10 במרץ, נרשמה עלייה בתנועת הנוסעים גם במעברי הגבול היבשתיים: מעבר בגין (טאבה), מעבר רבין (ערבה), נהר הירדן ואלנבי. דרך מעברים אלו נכנסו לישראל כ-26,500 נוסעים, בעוד כ-33 אלף נוסעים יצאו מהמדינה.

מעבר טאבה צילום: מעבר טאבה, ארכיון (צילום: נועם רבקין פנטוןפלאש90)

מערך ההיסעים המעודכן מנתב״ג

ברשות שדות התעופה עדכנו גם את מערך ההיסעים הפועל מנמל התעופה.

בשעות הלילה (21:00-06:00): מערך היסעים מתוזמן פועל מנתב״ג ליעדים מרכזיים: חיפה, ירושלים, באר שבע. בנוסף פועלת רכבת מנתב״ג לתחנת תל אביב סבידור מרכז.

בשעות היום: פועלת רכבת מתוזמנת מנתב״ג לתחנת תל אביב סבידור מרכז, ומשם ניתן להמשיך ליעדים נוספים בהתאם ללוחות הזמנים של רכבת ישראל. בנוסף פועלת גם רכבת לירושלים, בהתאם ללוחות הזמנים של רכבת ישראל.

רכבת ישראל צילום: (צילום: Yossi Aloni /Flash90)

שאטלים לחניונים ורכב פרטי

בנוסף למערך התחבורה הציבורית, מפעילה רשות שדות התעופה שאטלים לחניוני נתב"ג, עבור נוסעים המעוניינים להגיע לחניונים ולאסוף את רכבם. כמו כן, ניתן לצאת מנמל התעופה גם באמצעות רכב פרטי.

ברשות שדות התעופה ציינו כי הפעילות בנתב״ג ובמעברי הגבול היבשתיים נמשכת סביב השעון, במטרה לאפשר את חזרת הישראלים לישראל בבטחה ולסייע לנוסעים היוצאים מהמדינה.

הרשות הוסיפה כי תמשיך לעדכן את הציבור בכל מידע רלוונטי ככל שיידרש.