בעוד חילופי האש בצפון נמשכים, המופתי הג’עפרי הבכיר בלבנון, השייח' אחמד קבלאן, יוצא בהצהרה חריגה ומזהיר מפני שינוי סדרי עולם: "לבנון בלב המלחמה, המטרה של וושינגטון ותל אביב - שליטה מוחלטת על המזרח התיכון" | ומה הוא אומר על צה"ל?

מבצע 'שאגת הארי' מהצד הלבנוני. השייח' אחמד קבלאן, המופתי הג’עפרי המקורב לצמרת חיזבאללה, שיגר היום (ד') מסר תוקפני להנהגה בלבנון ולעולם הערבי, בו הוא מתאר את המערכה הנוכחית כלא פחות מ"מלחמת עולם אזורית".

בנאום שצוטט בכלי התקשורת של הארגון, טען קבלאן כי המלחמה הגיעה לשלב קריטי של "שינוי מפות". לדבריו, "האזור בוער, המפות נקרעות ויעדים ישנים קורסים. מה שקורה עכשיו פוגע בליבה של המזרח התיכון".

"המטרה: למחוק את המזרח התיכון"

המופתי הלבנוני לא חסך במילים קשות נגד ישראל וארה"ב, וטען כי מטרתן היא "ביסוס הסכמי שליטה בכוח שימחקו את המזרח התיכון, אוצרותיו ועמיו לטובת וושינגטון ותל אביב". עם זאת, קבלאן מנסה לשדר ביטחון ומצהיר כי "מאזן הכוחות האזורי גדול מכדי שישראל תוכל לבלוע אותו".

בפנייה פנימית ללבנונים, קרא המופתי לאחדות סביב "ציר ההתנגדות" ואמר כי לבנון חייבת להבטיח לעצמה "כיסא בשולחן הכוח האזורי" כדי להשיג הסדר ריבוני חזק ביום שאחרי. הוא אף שיבח את יו"ר הפרלמנט נביה ברי כמי ש"מבין את רגע הניצחון".

הפנים להסדר?

למרות הרטוריקה הלוחמנית, בדבריו של קבלאן ניתן לזהות גם רמזים לניסיונות להגיע לסיום המערכה. "המלחמה מיצתה את יעדיה והפכה לנטל", טען, "אנחנו נמצאים בפרק האחרון, ברגע של הסדרים תחת אש".

דבריו של קבלאן מגיעים על רקע המתיחות השיא בגבול הצפון, כשבמערכת הביטחון הישראלית מבהירים כי המציאות בשטח חייבת להשתנות, אם בדרך מדינית ואם בדרך צבאית, כדי להשיב את תושבי הצפון לבתיהם בביטחון.