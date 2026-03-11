צה"ל תוקף במקביל: גל תקיפות נרחב באיראן ובביירות

דובר צה"ל הודיע כי ברגעים אלו החל גל תקיפות נרחבים בשתי הזירות כנגד תשתיות טרור של המשטר האיראני והארגון הטרור חיזבאללה

דובר צה"ל הודיע כי החל בגל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני. במקביל, החל גל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות. לדבריהם, המהלך נועד לפגוע במערכי השיגור של המשטר ולצמצם את יכולותיהם לפגוע בעורף הישראלי. במקביל, הורה הרמטכ"ל על תגבור כוחות נרחב בגזרת הצפון.

כזכור, ביממה האחרונה צה"ל מגביר את התקיפות נגד המשטר האיראני וארגון חיזבאללה כשרק הבוקר הוצאו שתי הודעות פינוי לתושבי לבנון לקראת תקיפה בדאחייה ובכפרים בדרום לבנון. באחת התקיפות בלבנון, הושמדו מפקדות טרור ואתרים בהם אוכסנו אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה.

תיעוד התקיפה הבוקר בביירות, דובר צה"ל

בזירה האיראנית, צה"ל פעל להשמדת תשתיות של מערכי הטילים הבליסטיים וכלי הטיס הבלתי מאוישים. במסגרת זו, הותקף אתר שיגור במערב איראן, שם חוסלו מספר חיילים ממערך הכטב"מים של המשטר. חיל האוויר זיהה את החיילים וחיסל אותם בעודם נערכים לשיגור כלי טיס לעבר שטח ישראל.

בצה"ל הסבירו כי "מטרת התקיפות היא פגיעה ביכולות השיגור של איראן כדי להפחית ככל הניתן את איום הטילים והכטב"מים על אזרחי ישראל".

במקביל הבוקר הורה הרמטכ״ל על תגבור כוחות בגזרת פיקוד הצפון ומעבר צוות הקרב של חטיבת גולני לפעילות בגזרת הצפון. בהמשך ובהתאם להערכת המצב יוחלט על תגבור בכוחות נוספים.

"צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל" נמסר. "זאת במקביל להשמדת התשתיות באיראן לצמצום היקפי הירי לישראל".