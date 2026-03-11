לוחמי הדבש: הדבוראים מטפלים בכוורות גם תחת איום טילים

גם בימים מאתגרים אלה של מלחמה מתמשכת, ממשיכים דבוראי ישראל לעבוד במרץ בשטחי חקלאות פתוחים גם תחת אש. הדבוראים נמצאים בעונה קריטית להשלמת הצבת כוורות להאבקת והפריית הגידולים החקלאים בכל רחבי הארץ.

איום רקטי לכוורות

הדבוראי יניב סימון ממשק דבורים סימון בכפר סירקין מתאר כי בכל יום חשוף צוות המכוורת לאיום רקטי ועובדים תחת אש, נפילות ואזעקות, ללא מרחבים מוגנים, כאשר חלק מהרסיסים פגעו כבר בחלק מהכוורות.

"מאחר והכוורות ממוקמות בשטחים פתוחים, בשטחי חקלאות ופרחי בר, הן חשופות יותר לפגיעות ואין דרך להגן עליהן ואנו הדבוראים חשופים לפגיעה בזמן העבודה.

למרות זאת, אני כמו שאר חברי הדבוראים בודקים את הכוורות מדי יום, וממשיכים בהצבתן בסמוך לשטחי חקלאות לטובת אגירת דבש והאבקת הגידולים החקלאים למען שמירה על ביטחון המזון של כל אזרחי ישראל".

מאות כוורות נפגעו

גיל שצברג, מנכ"ל המועצה להאבקה ודבש: "דבוראי ישראל כמו שאר החקלאים בעיקר בגבול הצפוני עדיין נמצאים בתהליך שיקום מהלחימה האחרונה והקשה אשר פגעה במטעי פרי רבים וכילתה באש מאות כוורות כתוצאה מירי חיזבאללה. בימים אלה שוב הדבוראים מתמודדים עם מציאות מאתגרת של עבודה תחת אש בגבולות ובפנים המדינה, ועושים זאת במרץ ונחישות רבה למען שמירה על החקלאות וביטחון המזון של ישראל.

שצברג מציין את הסיבות המרכזיות לחשיבות תזמון מדויק לפעילות ההפריה שמבצעת דבורת הדבש:

חלון הזדמנויות קצר להפרייה: לפרחים יש "חלון פריחה" קצר מאוד, לעיתים של ימים ספורים בלבד. אם הדבורים אינן פעילות בדיוק באותו זמן, הפרח לא יופרה, לא ייווצרו זרעים, והצמח לא יוכל להתרבות.

השפעה על איכות וכמות היבול: תזמון מדויק מבטיח חנטה מיטבית (הפיכת הפרח לפרי). ביקורים חוזרים ונשנים של דבורים בזמן הנכון מגדילים את גודל הפרי, את עסיסיותו ואת כמות היבול הכוללת.

הישרדות מושבת הדבורים: האביב הוא התקופה בה המושבה גדלה וזקוקה לכמויות גדולות של חלבון (אבקה) ואנרגיה (צוף).

שמירה על המגוון הביולוגי: דבורי הדבש מאביקות כשליש מהמזון שאנו צורכים וחלק עצום מצמחי הבר. סנכרון מושלם מאפשר לצמחים להמשיך ולהתקיים בטבע ולשמור על המאזן האקולוגי.

ארץ זבת דבש.