נחשף בדיון: זה מספר הטילים והמשגרים שנותרו לאיראן

במהלך הערכת מצב שנערכה הבוקר (רביעי) בראשות הרמטכ"ל אייל זמיר, נחשפו נתונים דרמטיים על הצלחת התקיפות המשותפות של ישראל וארצות הברית במסגרת מבצע "שאגת הארי". על פי הדיווח באתר 'וואלה', בחלוף עשרה ימי לחימה, נראה כי האסטרטגיה לנטרול האיום האיראני נוחלת הצלחה משמעותית.

מהנתונים עולה כי בעקבות מתקפה רחבה ושיטתית של חיל האוויר, בהכוונת אמ"ן ובשיתוף פעולה הדוק עם צבא ארה"ב, בידי איראן נותרו כיום רק כשליש משיעור המשגרים הבליסטיים שהיו ברשותה ערב המערכה.

על פי הדיווח, בתחילת המערכה החזיקו משמרות המהפכה בלמעלה מ-500 משגרי טילים בליסטיים (ניידים ונייחים), שפוזרו ברחבי איראן בדגש על חלקה המערבי – האזור המכוון ישירות לעבר עורף מדינת ישראל.

כעת, תמונת המצב השתנתה לחלוטין:

שליש מהארסנל הושמד כליל בתקיפות ישירות.

שליש נוסף הוגדר כתקול – יצא משימוש באופן שלא ניתן לשיקום בטווח הזמן הקרוב.

השורה התחתונה: לפי ההערכות, לאיראנים נותרו כ-160 משגרים פעילים בלבד.

למרות הפגיעה הקשה ביכולת השיגור, בצה"ל מבהירים כי המלאכה טרם הושלמה. על פי נתוני הצבא, בידי משטר האייתוללות נותרו עדיין כ-1,500 טילים בליסטיים מסוגים שונים. עם זאת, ללא מערך משגרים זמין ומתפקד, היכולת של איראן להוציא אל הפועל מטחים מאסיביים כפי שתכננה במקור – נפגעה אנושות.