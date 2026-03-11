בשווי עשרות מיליארדים: גוגל רוכשת את חברת וויז הישראלית

הרכישה הגדולה בתולדות גוגל מגיעה לאחר מגעים ממושכים בין ענקית הטכנולוגיה לבין חברת הסייבר הישראלית וויז. החברה צפויה להצטרף לפעילות Google Cloud,אך תמשיך לפעול תחת המותג

ענקית הטכנולוגיה גוגל הודיעה היום (רביעי) כי השלימה את רכישת חברת הסייבר הישראלית Wiz (וויז) בעסקת מזומן בהיקף של 32 מיליארד דולר. מדובר ברכישה הגדולה ביותר שביצעה החברה מאז הקמתה.

החברה מספקת פלטפורמת אבטחה מתקדמת המיועדת לסביבות ענן גדולות, ומסייעת לארגונים לזהות, למנוע ולהגיב לאיומי סייבר. לפי הודעת גוגל, החברה תשתלב בפעילות Google Cloud, אך תמשיך לפעול תחת המותג וויז ולשמור על מחויבותה לאבטחת לקוחות בכל סביבות הענן.

בהודעה שפרסמה גוגל נמסר כי הרכישה נועדה לחזק את תחום אבטחת הענן ולאפשר לארגונים לפתח ולפרוס מערכות במהירות ובאופן מאובטח, גם בסביבות ענן וגם בפלטפורמות בינה מלאכותית.

המהלך מגיע לאחר מגעים ממושכים בין הצדדים. כבר בשנת 2024 פנתה גוגל לוויז עם הצעה לרכוש את החברה בכ-23 מיליארד דולר, אולם החברה דחתה את ההצעה. באותה תקופה אמר מנכ"ל החברה, אסף רפפורט, כי להערכתו החברה יכולה לצמוח ולהגיע לשווי גבוה יותר.

בתחילת 2025 חידשו החברות את השיחות, ובחודש מרץ האחרון הגיעו להסכם סופי על רכישת החברה הישראלית, שהפכה בתוך שנים ספורות לאחת מחברות הסייבר הבולטות בעולם.