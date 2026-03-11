דנתונים רשמיים שמפרסמת איראן מדווח על קרוב ל-20 אלף מבנים אזרחיים שניזוקו כתוצאה מהלחימה. בין המטרות שנפגעו: עשרות בתי ספר ומרכזים רפואיים ברחבי המדינה

מבצע שאגת הארי היום ה-12. נתונים רשמיים שמתפרסמים היום (ד') באיראן משרטטים תמונה עגומה של הנזק שנגרם לעורף האיראני. על פי דיווח ברשת "אל-מנאר", ארגון הסהר האדום האיראני פרסם סיכום נזקים ראשוני המעיד על פגיעה נרחבת בתשתיות אזרחיות.

על פי הנתונים, כ-19,734 מבנים אזרחיים ספגו נזקים בדרגות שונות. בארגון מדגישים כי הפגיעה לא פסחה על מוסדות ציבור חיוניים: כ-77 מרכזים רפואיים ומרפאות ניזוקו, לצד 65 מרכזי חינוך ובתי ספר שיצאו מכלל שימוש או שנפגעו קשות.

בנוסף, בתוך הארגון עצמו מדווחים על פגיעה ישירה בפעילותם, כאשר 16 מבנים השייכים באופן ישיר לסהר האדום האיראני נפגעו במהלך סבבי התקיפות.

תעמולה איראנית ללחץ בינלאומי

הדיווח האיראני מגיע בעקבות המשך מבצע שאגת הארי, כאשר באיראן מנסים להשתמש בנתונים אלו כדי לייצר לחץ בינלאומי ולהציג את הפגיעה ב"מרחב האזרחי". וזאת למרות שארה"ב וישראל מקפידות לפגוע רק במטרות צבאיות. מבנים רבים שהותקפו שימשו את כוחות הביטחון האיראניים או שעמדו בסמיכות למבנים צבאיים.

נציין כי לא מן הנמנע שהדיווח הנוכחי של הסהר האדום אינו אובייקטיבי אלא הוא חלק מניסיון ההסברה האיראני אל מול הקהילה הבינלאומית.