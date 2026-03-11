מצמרר: בתוך יומיים 2 נשים אותרו ללא רוח חיים בנתניה

אישה כבת 67 אותרה ללא רוח חיים בדירה בנתניה, כשצוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותה במקום. זה המקרה השני שנרשם בנתניה תוך פחות מיומיים

המגיפה השקטה גובה מחיר נוסף. אישה אותרה ללא רוח חיים בדירתה בשרון. לפני זמן קצר התקבל דיווח במוקד זק"א, על אישה כבת 67 שאותרה ללא רוח חיים בדירתה בנתניה.

אל המקום הוזעקו כוחות הרפואה של מד"א, שנאלצו לקבוע את מותה. מתנדבי זק"א מרחב שרון שהגיעו למקום החלו בטיפול בזירה, בטיפול בכבוד המת.

מדובר במקרה השני בנתניה בתוך פחות מיומיים, לאחר שביום שני האחרון אותרה אישה כבת 55 ללא רוח חיים בדירה בעיר, זאת לאחר שלא נוצר עימה קשר במשך זמן מה. המקרים המצערים הללו מצטרפים לשורה ארוכה של אירועים מתחילת השנה שזכו לכינוי "המגיפה השקטה" על ידי זק"א.

הקריאה של זק"א צרו קשר עם השכנים

בזק"א קוראים לציבור להראות שכנות טובה וליצור קשר עם השכנים המבוגרים שגרים בקרבתם. אם יש לכם שכנים בני הגיל השלישי או שהם בודדים, צרו עימם קשר, שאלו לשלומם על מנת למנוע מקרים מוות נוספים ולהציל חיים.

כמו כן ברשויות המקומיות החל מבצע "מה נשמע", שיחות יזומות של נציגי העירייה אל האוכלוסייה המבוגרת המתגוררת בעיר. המטרה היא לשאול לשלומם, לשמוע על הצרכים שלהם בימי המלחמה ובעיקר להפיג את בדידותם.

יוזמה נוספת היא של פתיחת מתחמים מוגנים לבני הגיל השלישי. לאור מצוקת האוכלוסייה המבוגרת שמתקשה להגיע למרחבים המוגנים, החלו הרשויות בפתיחת מתחמים מיוחדים ומוגנים המיועדים לשהייה של בני גיל הזהב.