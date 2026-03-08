הרמטכ"ל בהתייחסות ראשונה לאורכה של המלחמה: "תהיו מוכנים"

בהערכת מצב מיוחדת, רב-אלוף אייל זמיר הבהיר כי המערכה מול "התמנון האיראני" תהיה ממושכת: "אין שום מקום בטוח לשלוחות הרשע"

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (א') הערכת מצב עם מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, מפקד מערך ההגנה האווירית, תת-אלוף ק' ומפקדים נוספים. בדברים שנשא בתום הישיבה, שלח הרמטכ"ל תנחומים למשפחות ההרוגים ואיחל החלמה לפצועים, אך הדגיש כי ישראל נמצאת בעיצומה של מערכה גורלית שתדרוש אורך רוח יוצא דופן מהעורף הישראלי.

"אין מקום בטוח לשלוחות הרשע"

בפתח דבריו התייחס הרמטכ"ל לפעילות ההתקפית בלילה האחרון: "במהלך הלילה אנחנו פעלנו נגד כוחות איראנים של כוח קודס בלבנון, בביירות ופגענו בהם. אני אומר לכם שאין שום מקום בטוח לשלוחות הרשע האיראני, בשום מקום במזרח התיכון, לא בביירות ולא בשום מקום אחר".

דובר צה"ל

הוא הוסיף והתייחס למחיר שמשלם ארגון הטרור מצפון: "אנחנו חווינו לא מעט ירי על יישובי הצפון, וגם היה הלילה אירוע - אני מבקש מכאן לשלוח את תנחומיי למשפחות ההרוגים ולאחל החלמה מהירה לפצועים שלנו. חיזבאללה הוא זרוע קיצונית של התמנון האיראני, הוא משלם ועוד ישלם על כך מחיר כבד".

"זה ייקח עוד זמן רב – לזה תהיו מוכנים"

המסר המרכזי של רב-אלוף זמיר הופנה למוכנות הציבור להמשך הלחימה: "ישראל נמצאת כבר שנתיים במצב של חירום מתמשך, אנחנו צריכים כרגע בעיקר לגלות התמדה ואורך רוח. זה ייקח עוד זמן רב, לזה אתם צריכים להיות מוכנים, וכמה זמן שזה ייקח, זה ייקח. מי שינצח זה עם שיגלה נחישות והתמדה. אנחנו מכירים את העורף שלנו, יש לו חוסן גדול מאוד".

הרמטכ"ל פנה ישירות לאזרחים בבתים: "אני יודע שאזרחים בבית נאלצים להיכנס לא מעט למרחבים המוגנים, אנחנו בוחנים כל העת את ההנחיות מול תמונת המצב. ואני אומר לאזרחים - תהיו קשובים ותפעלו בהתאם להנחיות".

"מלחמת דורנו"

לסיכום, הגדיר הרמטכ"ל את חשיבות המערכה: "כולנו פה ביחד במאמץ הזה, טייסי חיל האוויר, כוחות השיריון, החי"ר וההנדסה שלנו שנמצאים על קווי הגבול ובלבנון עכשיו, כולם ביחד במאמץ הזה, זה מאמץ גדול מאוד. אני דיברתי על ההתמדה והנחישות שנדרשת מכולנו, וזאת מלחמת דורינו, זאת מלחמה קריטית, זאת מלחמה גורלית. המלחמה הזאת תקבע את עתידנו וביטחונינו פה לעוד שנים ארוכות".