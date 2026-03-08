סערה באירוויזיון 2026: הנציגה השבדית נגד השתתפות ישראל

פחות מחודשיים לפני פתיחת התחרות, נציגת שבדיה לאירוויזיון, פליסיה, מעוררת סערה ציבורית ומעמידה את השתתפותה תחת סימן שאלה. בראיון שנערך עימה לאחר שזכתה בקדם האירוויזיון השבדי, התבטאה הזמרת באופן ישיר נגד השתתפות המשלחת הישראלית בתחרות.

כאשר נשאלה על נוכחותה של ישראל השנה באירוויזיון ענתה הזמרת: "אני לא חושבת שהיא צריכה להיות שם, למעשה. זה הכל. יש הרבה רציחות שמתרחשות, אז אני לא חושבת שזה נכון".

על פי תקנון ה-EBU, תחרות האירוויזיון היא אירוע א-פוליטי. חל איסור מוחלט על המשתתפים להשמיע הצהרות פוליטיות או לקדם אג'נדות אידיאולוגיות במסגרת התחרות. התבטאות כזו עשויה להיחשב להפרה של כללי האתיקה והמשמעת של התחרות, מה שמעלה תהיות האם ינקטו נגדה צעדים משמעתיים.

נכון לרגע זה, טרם נמסרה תגובה רשמית מאיגוד השידור האירופי או מהמשלחת השבדית.



