הקול בראש פרק 5: עדי טפר היועץ המנטלי של ארגון שחקני הכדורגל בישראל כועס: "לא משנה כמה תצליח לא נותנים לך להתחיל עונה בצורה מסודרת. בסוף זה מתכנס ל'בוא תציל אותנו', אני לא מוכן להיות רק מכבה שריפות"

הקול בראש פרק 5 – פודקאסט הספורט של סרוגים בהגשת אלון סגל. בפרק החמישי מתארח עדי טפר היועץ המנטלי של ארגון שחקני הכדורגל בישראל.

הסיפור של טפר מתחיל בהתייתמות בגיל 13 וההתמודדות שמתלווה לכך, עם זאת הוא שרת כקצין לוגיסטי בצבא, השתחרר ועסק במחשבים ואז החליט להפוך ליועץ מנטלי לספורטאים בארץ ובעולם. בקרירה שלו הוא יכול למנות עבודה עם אופיר חיים בכפר סבא, ועם המאמנים מנחם קורצקי וניסו אביטן. כיום בנו הבכור הוא כדורגלן מצטיין שעומד להתגייס.

"הילדות שלי ללא אמא והעיסוק של בני בכדורגל דחפו אותי למקצוע של נתינה ותמיכה באחר. הורים ביציע שבו שיחק בני בנערים, שמעו וראו את ההשפעה שלי על ההצטיינות שלו, ושאלו מה הסוד? ככה התגלגלתי למקצוע".

אין הערכה למקצוע שלנו, קוראים לי לכבות שריפות

טפר מספר על התפקיד של היועץ המנטלי בכדורגל דרך העבודה שלו בהפועל כפר סבא שעלתה איתו לליגת העל. טפר מסביר מדוע הוא כבר לא עובד עם מועדוני כדורגל אלא בקליניקה הפרטית שלו בלבד: "אין הערכה למקצוע שלנו. לא משנה כמה תצליח לא נותנים לך להתחיל עונה בצורה מסודרת. בסוף זה מתכנס ל'בוא תציל אותנו', אני לא מוכן להיות רק מכבה שריפות".

עדי מדבר בדמעות על הקונפליקט שקיים רק במדינת ישראל ובוודאי שאחרי השבעה באוקטובר, בייחוד לאור העובדה שהבן הספורטאי מגיע לגיל גיוס וזה קונפליקט ערכי-מוסרי עצום מה משדרים לילד בנושא הצבא. "גם אם הילד שלי כוכב כדורגל כיום יש מחסור בחיילים בעקבות המלחמה. אני אמרתי לילד שלי שזאת בחירה שלו איזה צבא ובאיזה סוג של שרות הוא בוחר"

זה היה ראיון שגלש לדמעות בגלל אישיותו המקסימה והערכית של עדי והלוואי שיבינו את חשיבות המקצוע אצלינו בכדורגל כי בעולם היועצים המנטליים והפסיכולוגים של הספורט הם חלק אינטגרלי קבוע במעטפת של הספורטאי.