נתניהו מחריף את הטון נגד סולברג: "זה מה שאעשה"

ראש הממשלה נתניהו הגיב כעת בחריפות למשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט סולברג: "זה מה שאעשה אם לא תבטל את המינוי"

ראש הממשלה בנימין נתניהו שלח הערב (שלישי) מכתב למשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, לאחר שהאחרון השיב כי אין לבטל את בחירתה של עו"ד יפעת סימינובסקי לתפקיד היועצת המשפטית של ועדת הבחירות המרכזית.

במכתב, שנשלח באמצעות עו"ד אילן בומבך המייצג את הליכוד, הודיע נתניהו כי יעתור לבית המשפט אם המינוי לא יבוטל.

כזכור, הבוקר דחה השופט סולברג את בקשת נתניהו לבטל את המינוי, ומתח ביקורת על פרקליטו של ראש הממשלה: "ראוי, במבט צופה פני עתיד, כי תלמד את הנושא לאשּורו, בהתבסס על תשתית עובדתית נכונה וממצה, בטרם תטען טענות בעלמא הנוגעות לאדם זה או אחר. מוטב גם להקדים פנייה לוועדה, במקום לשגרה תחילה לעיני כל באמצעות התקשורת, וכך לחסוך פגיעה מיותרת בכבודו של אדם".

בהודעת ועדת הבחירות המרכזית נמסר כי "בחירתה של עו"ד סימינובסקי התקבלה פה אחד, בתום הליך מכרזי רב שלבי, מקצועי ומקיף".