אחרי הרבה ציפייה: נחשפה הצצה ראשונה לעונה החדשה של המירוץ למיליון בקשת 12 – 14 זוגות, זינוק בהובלת יהודה לוי, והרבה אקשן על הדרך

בקרוב, אחת מתוכניות הריאליטי האהובות בעולם חוזרת לעונה חדשה, גדולה ומדוברת במיוחד. המירוץ למיליון חוזר למסך של קשת 12, עם מסע חובק עולם, משימות מסעירות ופרס אחד גדול בסיום: מיליון שקלים.

צפו בהצצה לעונה החדשה של "המירוץ למיליון"

את קו הזינוק יוביל יהודה לוי, שיזניק את הזוגות להרפתקה שתבחן לא רק כושר פיזי ויכולת ניווט – אלא גם זוגיות, אמון ועמידה בלחץ. והפעם, כך מבטיחים בקשת, המירוץ ייפתח כמו שאף מירוץ בעולם לא נפתח.

מסע אחד, 14 זוגות, מיליון שקלים

14 זוגות יצאו למירוץ חובק עולם עם משימות בקצב גבוה, זמן קצוב והחלטות שלא משאירות הרבה מקום לטעויות. בכל תחנה נדרשת חשיבה מהירה, יש מאבק על כל דקה, והדינמיקה בין בני הזוג עומדת למבחן. בסוף הדרך, רק זוג אחד יגיע ראשון ויזכה במיליון שקלים.

כבר מההצצה הראשונה ניכר שמדובר בעונה בקצב גבוה. הזוגות שנבחרו מביאים איתם אופי ודינמיקות שונות, והמירוץ מתחיל בלי הרבה זמן הסתגלות. לצד רגעי המתח והלחץ, נראים גם לא מעט רגעים של הומור, חיבורים מפתיעים וכיף – שילוב שמזכיר למה הפורמט הזה עובד כל כך טוב.

השינוי שעשה את ההבדל

המעבר של "המירוץ למיליון" מרשת 13 לקשת 12, שבוצע כבר בעונה הקודמת, לא היה רק שינוי בית. מדובר במהלך שהחזיר את הפורמט למרכז הבמה, עם נתוני צפייה יציבים, נוכחות מחודשת בשיח הציבורי ותחושה ברורה של חזרה לעניינים. לא מעט צופים סיימו את העונה הקודמת עם טעם של עוד ועם ציפייה ברורה להמשך.

חילופי המנחים: דף חדש למירוץ

במקביל הגיע גם אחד המהלכים הבולטים של קשת: חילופי המנחים. רון שחר פינה את מקומו ליהודה לוי – שינוי שהעלה משמעותית את רף הציפיות. הבחירה בלוי, אחד השמות המזוהים והאהובים בטלוויזיה הישראלית, חיזקה את התחושה שקשת בונה מחדש את המותג ומבקשת להעניק לו נוכחות אחרת כבר מהשנייה הראשונה.

עוד קצת סבלנות, והמירוץ חוזר למסך. המירוץ למיליון – בקרוב בקשת 12.