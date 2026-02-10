באופן חריג: ילד שנפצע קשה בסוריה הוטס לטיפול בישראל

ילד בן 5 מהכפר חדר שבסוריה הובא לטיפול רפואי בישראל, זאת לאחר שלדברי בני משפחתו נפל מגובה. לאחר טיפול רפואי ראשוני בגבול, הוא פונה במסוק לבית החולים רמב"ם, כשמצבו מוגדר קשה

הילד הובא מגבול סוריה על ידי כוחות צה"ל, ולאחר טיפול רפואי ראשוני של צוותי איחוד הצלה הוא פונה לבית החולים רמב"ם בחיפה כשמצבו קשה.

עלי טארביה ואמין אבו סאלח, חובשי איחוד הצלה שהעניקו לו סיוע ראשוני, סיפרו כי "מדובר בילד שהובא מגבול סוריה בניידת טיפול נמרץ של צה"ל במצב קשה. לדברי בני משפחתו הוא נפל מגובה. הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני ולאחר מכן הוא פונה מהמנחת (מגרש כדורגל) בבוקעתא במסוק צבאי לבית החולים רמב"ם כשהוא סובל מחבלות ופציעות בראשו".