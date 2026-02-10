פשיטה בלב סוריה: הושמד מחסן אמל"ח של הג'מאעה האסלאמית | צפו

דובר צה״ל עדכן כי כוחות צה"ל בפיקוד אוגדה 210 השלימו בשבוע שעבר פעילות לילית במרחב הכפר בית ג׳אן שבדרום סוריה, שבמהלכה אותר והושמד מחסן אמצעי לחימה של ארגון הטרור הג'מאעה האסלאמית.

על פי ההודעה, הכוחות איתרו במחסן אמצעי לחימה רבים, ובהם כלי נשק, מוקשים ואמצעי תקשורת, והשמידו אותם במקום. בצה״ל ציינו כי הארגון פועל לאורך תקופת המלחמה וממשיך לנסות לקדם פעולות טרור נגד מדינת ישראל ואזרחיה בגזרה הצפונית.





צילום: דובר צה"ל

עוד נמסר כי הפעילות הנוכחית מצטרפת לשורת מבצעים שמבצעת אוגדה 210 במרחב, במטרה להסיר איומים ולסכל פעילות של גורמי טרור שונים, תוך הגנה על אזרחי מדינת ישראל בכלל ועל תושבי רמת הגולן בפרט.





צילום: דובר צה"ל





