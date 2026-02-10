כאילו לא נפצע: אבדיה חזר והוביל ניצחון גדול

לפני ההצגה הגדולה: דני אבדיה, חזר מפציעה ארוכה, והשכיח אותה במהירות. הכוכב הישראלי עם דאבל דאבל הוביל את פורטלנד לניצחון גדול

פחות משבוע לפני ההיסטוריה שיעשה באולסטאר. דני אבדיה, חזר הבוקר (שלישי) מפציעה, והוביל את קבוצתו לניצחון גדול 118:135 על פילדלפיה 76 ב-NBA.

הוא נגע שוב בטריפל דאבל עם 26 נקודות, הוסיף עשרה ריבאונדים, וחילק שמונה אסיסטים, חטף פעמיים, חסם פעם אחת ואיבד כדור אחד. חברו לפורטלנד טרייל בלייזרס טומאני קמארה, קלע ארבע נקודות יותר ממנו בשיא קריירה אבל הסתפק בשלושה ריבואנדים ואסיסיט.



פורטלנד עלתה למאזן 30:28, עם ניצחון שלישי ברציפות. לפני כשבוע , דני אבדיה קיבל את הבשורה האדירה. הכוכב הישראלי התקבל לאולסטאר ה-NBA המשחק היוקרתי בעולם וצפוי להרוויח סכומי עתק.

דני אבדיה ישחק לצד השחקנים הטובים בעולם

אבדיה ישחק לצד שמות ענק כמו יקולה יוקיץ', לוקה דונצ'יץ', ויקטור וומבניאמה, ה-MVP המכהן שיי גילג'ס אלכסנדר, ג'מאל מארי, פסקל סיאקם ועוד.. האולסטאר מורכב משלוש קבוצות, אחת של שחקנים בינלאומים שהכוכב הישראלי חלק ממנה ושתיים של שחקנים אמריקאים.

בראיון לטלווזיה האמריקאית אמר הכוכב הישראלי: "היה נהדר לשמוע שאני אולסטאר עם חבריי לקבוצה, לא הייתי יכול לעשות את זה בלעדיהם ובלי המאמנים והצוות שמלווה אותי העונה".

"יש לנו עוד עונה ארוכה לפנינו, צריך להתמקד בה ולראות איך אנחנו יכולים להשתפר כקבוצה. זה ללא ספק הישג אישי מדהים, אני מקווה שיהיו לי עוד הישגים בהמשך".

כזכור לפני כחודש אבדיה נפצע בגבו. הכוכב הישראלי, תפס את גבו וירד פצוע לחדר ההלבשה, מאז הפסיד את רוב המשחקים בליגה הטובה בעולם.

פורטלנד במקום התשיעי שמוביל לפליאין מרחק של חמישה משחקים מהמקום השישי שמוביל ישירות לפלייאוף, אבל גם במרחק של שישה ניצחונות מהמקום ה-11 שמוביל להדחה.