הבכיר בתחזית מבעיתה: "זה יקרה שוב לצערי"

אל"מ (מיל') חזי נחמה, פורום מפקדים ומילואים, התייחס לחוסר ההכרעה ברצועת עזה ותקף את התנהלותה של מדינת ישראל.

בדבריו הוא אמר: "אני מאוד מוטרד. במלחמה האחרונה הגענו להישגים בלתי רגילים במלחמות האחרונות. ואילו בעזה, בשלושת החודשים האחרונים המגמה התהפכה עלינו וכל יום שעובר מרחיק אותנו מהיעד. אוהבים לדמות את זה לתמנון אבל אני מעדיף לדמות את זה לסרטן. ברגע שלא מטפלים הדבר הזה יפגוש אותנו לצערי", אמר נחמה.

במקביל, כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות הקרקעית ברצועת עזה, משמידים תשתיות טרור ומחסלים מחבלים.

כוחות אוגדה 36 ממשיכים לפעול במרחב רפיח ובמרחב ציר מורג. במהלך היממה האחרונה, הכוחות חיסלו מספר מחבלים, איתרו והשמידו תשתיות טרור והמשיכו לפעול לביסוס השליטה המבצעית במרחב.

במקביל, כוחות אוגדת עזה ממשיכים לפעול במרחב תל סולטאן ושכונת "שאבורה" ברפיח. ביממה האחרונה הכוחות השמידו עשרות תשתיות טרור ומספר פירים המובילים לתשתיות תת קרקעיות של ארגוני הטרור במרחב.

כזכור, אמש ארבעה מחבלים חולו כאשר הם ניסו לצאת מפתח מנהרה ברפיח.