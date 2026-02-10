הרב יובל שרלו מגיב לסערה וחושף: זה מה שבאמת קרה

ראש ישיבת "אורות שאול", הרב יובל שרלו, דוחה את הטענות על השתקת הרב זרביב בנושא עזהוחושף את מאחורי הקלעים של הסערה התורנית בציונות הדתית

סערה בציונות הדתית בעקבות שמועות על ביטול כנס בישיבת "אורות שאול" בהשתתפות הרב זרביב, שעניינו המלחמה ברצועת עזה.

ראש הישיבה, הרב יובל שרלו, פרסם היום (שלישי) הבהרה חריפה שבה הוא דוחה מכל וכל את הטענות על "השתקה" או כניעה ללחצים, ומסביר כי האירוע מעולם לא אושר על ידי הנהלת הישיבה.

"בישיבת אורות שאול לא היה מצב אי פעם שמישהו הוזמן, ולאחר מכן בוטלה הזמנתו. מעולם לא בוטלה הזמנה לאחר שפורסמה", הבהיר הרב שרלו. לדבריו, השמועות על ביטול הכנס הן "דברי בלע" חסרי בסיס, שכן הישיבה כלל לא הייתה בסוד העניינים.

"לא מפרסמים מודעות בלי שהישיבה יודעת"

הרב שרלו הסביר כיצד השתלשלו האירועים: "מה שהתרחש הוא פשוט – קבוצת נערים הודיעה בציבור שיש אירוע בעזרת נשים בישיבה, תחת כותרת שמשמעותה היא שיש כנס שעניינו לשטח את עזה. לא היה לזה כל קשר לישיבה מלכתחילה. משעה שזה נחשף בעינינו – זה בוטל מיד, מעצמנו".

ראש הישיבה הדגיש כי הבעיה לא הייתה בתוכן הדעות, אלא בדרך שבה הדברים נעשו: "לא קובעים דבר מה שיתרחש בישיבה בלי לקבל את רשותה. לא מפרסמים מודעות בלי שהישיבה בכלל יודעת מהאירוע. בישיבת אורות שאול לומדים תורה".

מוסר לחימה והקשבה לכל הדעות

למרות שציין כי הוא ככל הנראה מתנגד לדעותיו של הרב זרביב בסוגיית עזה, הדגיש הרב שרלו כי לו היה מתקיים דיון מסודר בישיבה, הרב זרביב היה מוזמן להשמיע את דבריו. "תלמידינו ישמעו את כל הדעות ויחליטו על דרכם. זה חלק מדרכי הבסיסית", כתב.

בדבריו התייחס הרב שרלו גם לסוגיית מוסר הלחימה וציטט את דברי הרמב"ן על הפסוק "ונשמרת מכל דבר רע", המזהיר מפני האכזריות והחטא שנוטים להתפרץ בשעת מלחמה. "עמדתי התורנית על מוסר מלחמה נכתבה אינספור פעמים", סיכם הרב, "אך בלי קשר לעמדה – אסור להלבין פנים. אנחנו קודם כל דורשים מעצמנו".