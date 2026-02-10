גאווה ישראלית: נמכר כנף מטוס הקרב ה־350 מסוג הF-35

הכנף ה־350 של מטוס הקרב המתקדם נמסרה ללוקהיד מרטין בטקס רשמי, בהשתתפות שר הביטחון ושגריר ארה״ב, ומדגישה את שיתוף הפעולה הביטחוני והטכנולוגי בין ישראל לארצות הברית

התעשייה האווירית לישראל מסרה אתמול (שני) לחברת לוקהיד מרטין את הכנף ה-350 של מטוס הקרב המתקדם F-35, ציון דרך משמעותי בתוכנית הייצור רבת השנים של המטוס.



הכנף יוצרה והורכבה במתקני החברה תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות, ובטקס מיוחד שנערך בקו ההרכבה השתתפו שר הביטחון, שגריר ארצות הברית בישראל ונציגי ההנהלות הבכירות של שתי החברות.

מטוס ה-F-35, הנחשב למטוס הקרב החמקן המתקדם בעולם, מצוי בשירות זרועות האוויר של ארצות הברית וכן בשירות חיל האוויר הישראלי וחילות אוויר נוספים. בישראל מוגדר המטוס כמבצעי וממלא תפקיד מרכזי במשימות בזירות שונות, כחלק מההגנה האווירית והביטחון הלאומי.





השר כ צילום: צילום: התעשיה האוירית

התעשייה האווירית מייצרת את כנפי המטוס מאז שנת 2014 ומהווה גורם מרכזי בשרשרת הייצור העולמית. שיתוף הפעולה עם לוקהיד מרטין החל כבר בסוף שנות ה־80 ונשען לאורך השנים על שותפות טכנולוגית ותעשייתית מתמשכת.

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, אמר בטקס: "אספקת כנף מטוס הקרב ה־350 למטוסי ה־F-35 מהווה אבן דרך משמעותית. הברית האסטרטגית שבין ישראל לארצות הברית היא לא רק שותפות, אלא חברות אמיצה הנשענת על ערכים משותפים".



עוד הוסיף ואמר: "יחד אנחנו חזקים יותר, כפי שנוכחנו שוב ושוב בתקופה האחרונה ובוודאי במבצע 'עם כלביא' ובמבצע 'פטיש חצות' ההיסטוריים שהנחיתו מכה הרסנית על תוכנית הגרעין האיראנית, וכך יהיה גם בכל אתגר נוסף לו נידרש. הודות לנשיא ארה״ב דונלד טראמפ ולראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו הברית שבינינו היא כיום חזקה מאי פעם, והיא תעמוד בהצלחה בכל מבחן עתידי. אני מודה לכל עובדי ועובדות התעשייה האווירית ולשותפינו בלוקהיד מרטין".

שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, הוסיף: "מסירת כנף ה־F-35 ה־350 מסמלת את עוצמתה של השותפות האיתנה בין ארצות הברית לישראל. מדובר בהרבה מעבר לציון דרך תעשייתי, אלא בביטוי למחויבות המשותפת שלנו לביטחון הנשענת על מצוינות טכנולוגית. כאשר חדשנות ישראלית ותעשייה אמריקנית פועלות יחד, התוצאה היא יכולת שאין לה תחרות המחזקת את שתי המדינות. אנו גאים לעמוד לצד התעשייה האווירית ולוקהיד מרטין ולחגוג יחד את ההישג יוצא הדופן הזה".

סגן נשיא לתפעול בחטיבת המטוסים של לוקהיד מרטין, ניק דרז'יק, ציין: "ההצלחה של תוכנית מטוס ה־F-35 מתאפשרת בזכות רשת ספקים מסורה ברחבי העולם, ובהם התעשייה האווירית. במשך ארבעה עשורים מהווה התעשייה האווירית שותפה אמיתית, חדשנית ואמינה, המבטיחה שמטוסי הקרב של לוקהיד מרטין יספקו ללקוחות את היכולות הדרושות לשמירה על השלום מתוך עוצמה".

מנכ"ל התעשייה האווירית, בועז לוי, אמר: "מסירת הכנף ה־350 של מטוס ה־F-35 מהווה הוכחה נוספת לעוצמת השותפות ארוכת השנים בין התעשייה האווירית ללוקהיד מרטין ולשיתוף הפעולה הרחב בתחום הביטחוני והתעופתי בין ישראל לארצות הברית. אבן דרך זו משקפת עשרות שנים של שיתוף פעולה הדוק עם התעשייה האמריקנית, המבוסס על ערכים משותפים, יכולות טכנולוגיות מתקדמות ומחויבות הדדית לתמיכה בתוכניות ביטחוניות חיוניות"