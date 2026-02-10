ראש הממשלה צפוי להציג לטראמפ מידע על התקדמות תוכנית הטילים האיראנית, בעוד גורמים אמריקניים מעריכים כי יבקש לקדם אפשרות של תקיפה, וברקע שלב הלחימה הבא בעזה והיערכות לכינוס מדיני בוושינגטון

ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא היום (שלישי) בשעות הצהריים לביקור מדיני בוושינגטון, כאשר ברקע נמשכים המגעים בין ארצות הברית לאיראן בנוגע להסכם אפשרי. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, צפוי להצטרף לנסיעה ולהמריא יחד עם פמליית ראש הממשלה במטוס "כנף ציון", כך לפי מקורות המעורים בפרטים.

על פי גורמים בסביבת נתניהו, במהלך הביקור הוא צפוי להציג בפני הנשיא דונלד טראמפ מידע שלדבריהם מצביע על שיקום תוכנית הטילים הבליסטיים של איראן. מנגד, גורמים אמריקניים מעריכים כי ראש הממשלה מעדיף אפשרות של תקיפה אמריקנית באיראן, וכי הוא מבקש לקדם מהלך כזה במסגרת פגישותיו בוושינגטון.

נכון לעכשיו, בלוח הזמנים של נתניהו לא פורסמו פגישות נוספות מעבר למפגש הצפוי עם טראמפ, שאמור להתקיים ביום רביעי בשעות הערב. הפגישה נערכת גם על רקע המעבר לשלב השני של הלחימה ברצועת עזה, ובצל כוונת טראמפ לכנס בשבוע הבא מפגש ראשון של מועצת השלום שהקים.

נתניהו היה אמור להשתתף בשבוע הבא גם בכינוס אייפא״ק בוושינגטון, אולם בשלב זה לא ברור אם ישוב לארצות הברית לצורך כך. לנסיעה הנוכחית מצטרף גם איש העסקים מייקל אייזנברג, המשמש שליחו של ראש הממשלה לענייני שיקום רצועת עזה.